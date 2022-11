Verdienter Auswärtserfolg für Pegnitz

Und gleich zu Beginn sah man, wer die Spielkontrolle in dieser Partie übernehmen möchte. Pegnitz machte das Spiel, ließ Ball und Gegner laufen und erspielte sich mehrere gute Chancen für Stieg und Bickel, die allerdings alle nicht zur Führung genutzt werden konnten. Anders die Heimelf: Nach einem Zweikampf im Strafraum zeigte der Schiedsrichter zur Verwunderung der Gäste nicht auf Eckball für Röthenbach, sondern auf Foulelfmeter. Kraus verwandelte diesen sicher zum 1:0. Pegnitz zeigte sich davon wenig beeindruckt und kam durch Stieg zum Ausgleich, der eine Flanke von Wimmer am zweiten Pfosten einnickte.

Nach der Pause das gleiche Bild. Aber diesmal belohnte sich der Gast und ging durch einen starken Abschluss von Kuboth nach Vorlage von Wagner in Führung. Als sich die Heimelf nach gut einer Stunde durch eine 10-Minuten Zeitstrafe dezimierte, schien die Partie möglicherweise vorentschieden. Doch Röthenbach steckte nicht auf und kam in Unterzahl nach einer Standardsituation durch Bauer sogar zum Ausgleich. Pegnitz blieb spielbestimmend und ging durch den eingewechselten Maier wieder in Führung. Der gleiche Spieler machte in der Nachspielzeit den Deckel drauf.

Insgesamt ein verdienter Sieg der Gäste, die den Abstand auf die Abstiegsplätze vorerst etwas vergrößern konnten.