Verdienter Auswärtserfolg

Im ersten Pflichtspiel nach der Winterpause gelang Team 2 am vergangenen Sonntag ein völlig verdienter Auswärtssieg gegen das Tabellenschlusslicht Ottenbach. Hüben wie drüben war das Spiel von Anfang an geprägt von Abstimmungsfehlern und vielen Ballverlusten, die durchaus auch dem Platz geschuldet waren. Trotzdem hatte der TSG ein Chancenplus, welches leider in der ersten halben Stunde nicht zum Torerfolg führte. Erst mit dem Pausenpfiff wurde der TSG seiner Favoritenrolle gerecht. Leon Bauer erlöste den TSG mit seinem Kopfballtor nach einer Flanke aus dem Halbfeld von Tim Leibold in der 44. Minute. Till Berlet erhöhte keine Zeigerumdrehung später, noch kurz vor der Halbzeit, nach einem eigentlich schlecht herausgespielten Angriff glücklicherweise auf 0:2.

Nach der Halbzeit war es eine Flanke von Fabian Bürger, die in Maximilian Wöhrle ihren perfekten Abnehmer fand. Keine Minute später verkürzte Ottenbach auf 1:3. In der 58. Minute war es dann wieder eine Flanke von Fabian Bürger, die diesmal Kevin Czommer überlegt ins lange Eck schob. Keine 5 Minuten später erzielte Ottenbach den erneuten Anschlusstreffer. Nennenswertes passierte dann erst wieder in der 90. Minute, als ein Angriff der Zeller über einige Stationen den Weg zu Till Berlet fand, der den Ball nur noch über die Linie drücken musste.