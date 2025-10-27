Verdienter Auswärtsdreier in Buggingen

Am späten Samstagnachmittag ging es für die Sportfreunde Eintracht aus Freiburg zur SpVgg aus Buggingen. Die letzten Aufeinandertreffen waren sehr geprägt von kämpferischerer Leistung und verbaler Kommunikationen beider Mannschaften. Zweiteres sollten die Gastgeber an diesem Tag nur mit dem Schiedsrichter Atazoy abhalten (dazu später mehr)

Das Spiel begann verhalten mit Abtasten beider Teams. Beide Abwehrreihen standen stabil und die Offensiven versuchten Lücken zu finden. In Minute 14 nutze das Heimteam eine missglückte Annahme der SFE im vorderen Drittel, schalteten schnell um, überraschte die Defensive der SFE mit einem guten Steckpass, der vor TW Debald quergelegt und eingeschoben wurde (S. Fröhlich). Die Gäste liesen aber die Köpfe nicht hängen und übernahmen die Spielkontrolle. In dieser Zeit bis zur Halbzeit beschäftigten sich die Bugginger mehr mit dem Schiri als mit dem Spiel, sodass sowohl Spieler als auch Offizielle Gelbe Karten sammelten (3). Kurz vor der Halbzeit (38.) dann der Ausgleichstreffer. Sechser Paul Schmitzer mit einem genialen Steckpass auf Rookie Mittelstürmer Colin Ketterer, der im ersten Versuch an TW Wieting scheitert, den abgeprallten Ball dann aber abgezockt zum 1:1 Halbzeitstand einköpft. Nach dem Seitenwechsel blieb die Spielkontrolle bei der SFE, die sich zahlreiche Chancen herausspielte und hinten nichts anbrennen lies. In der 53. Spielminute trat der eingewechselte Vincent Späth einen Freistoß scharf vors Tor, wo der Ball vom hellgelben IV Lukas Herrmann unhaltbar zum 1:2 abgefälscht wurde.