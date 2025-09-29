verdienter Auswärtsdreier für die SGR

Die Zebras starteten dominant in die Partie und bestimmten von Beginn an das Geschehen. Zwingende Torchancen blieben jedoch zunächst aus, es reichte nur zu Halbchancen. Nach rund 20 Minuten lag die Führung in der Luft: Einen Freistoß von Chwolka köpfte Schmid an die Latte. Kurz darauf prüfte Chwolka per Direktabnahme Keeper Duderstadt, der jedoch stark parierte. Ein paar Minuten später verfehlte Zdero nach feinem Chipball von Chwolka das gegnerische Tor nur knapp. Der erlösende und hoch verdienten Führungstreffer für die SG fiel aber erst in der 43. Minute. Zdero setzte sich auf halbrechts durch, sein Schuss konnte vom Weisinger Torwart nur abgewehrt werden – Schmid stand goldrichtig und drückte den Ball zum 0:1 über die Linie. Mit der knappen, aber hochverdienten Führung ging es in die Pause. Bitter für die Gastgeber: Torwart Duderstadt musste verletzt raus, sodass ein Feldspieler zwischen die Pfosten musste. An dieser Stelle eine gute Besserung und schnelle Genesung.

Nach dem Seitenwechsel kam zunächst wenig Spielfluss auf. Weisingen wagte sich etwas mehr nach vorne und hatte nach einem Freistoß die beste Gelegenheit, welcher die Latte touchierte. Kurz darauf schlug die SG aber eiskalt zu: Nach einer Flanke von Guffler von der rechten Seite, legte Albrecht gekonnt für Chwolka ab, der sich den Ball zurechtlegte und mit einem präzisen Schuss ins lange Eck das 0:2 markierte (69.). Kurze Zeit später bot sich die Gelegenheit zur Vorentscheidung, doch Zdero scheiterte mit einem Strafstoß, Munk war gefoult worden. In der Schlussphase wurde es noch einmal hektisch: Munk sah Gelb-Rot, und die Gäste mussten die Partie in Unterzahl zu Ende bringen. Doch die Entscheidung fiel schließlich vom Punkt: Diesmal trat Abele an und verwandelte sicher zum 0:3-Endstand (90.), was gleichzeitig auch den Schlusspfiff markierte.