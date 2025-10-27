Verdienter Auswärtsdreier auf schwerem Geläuf

Die SG Elx/Mar. nahm sich die Worte zu Herzen, startete entsprechend diszipliniert und nahm die Zweikämpfe gegen die erfahrene Elf des Kreisoberligaabsteigers beherzt an. Bereits nach 2 Minuten scheiterte der Zielspieler der SG nach tollem Zuspiel des eifrigen Noah Ludwig am Keeper der Heimelf. Diese versuchte – auch aufgrund der Platzverhältnisse – das Mittelfeld mit langen Bällen zu überbrücken. Elxleben stand aber sicher, so dass Keeper Michael Frischmuth kaum unter Druck geriet. Nach 15 Minuten war es dann soweit. Herrmann brach auf der rechten Seite durch und hämmerte den Ball unhaltbar zum 1:0 in die Maschen. In der Folge ließ Elxleben kleinere Gelegenheiten liegen, was sich rächen sollte. Die Gastgeber steckten nicht auf und kamen nach einem Abstauber zum 1:1. Das war die Initialzündung für die Gästeelf. Nach Ecke von Ludwig wurden die Gäste so bedrängt, dass ein Verteidiger den Ball ins eigene Netz drückte (27.). Nur 8 Minuten später nutzte Elxleben eine schöne Kombination über die rechte Seite zum 1:3. Damit ging es in die Pause.

Nach dem Wechsel entwickelte sich eine einseitige Partie, in der die Gastgeber dem schnellen und passsicheren Spiel der Gäste nicht mehr viel entgegensetzen konnten. Höhepunkt des Spiels war dabei ein Treffer von der Mittellinie in der 59. Minute. Der gleiche Spieler legte in der 61. Minute nach und schnürte den Dreierpack. Nachdem die SG Schwarzatal aufgrund einer Abstimmungsproblematik zwischen Fabig und Moritz verkürzen konnte, machten Sascha Hoffmann in der 74. Minute per Schuss in die kurze Ecke und die Nr. 10 der Gäste (79.) alles klar und trafen zum 2:7 Endstand. Ein Ergebnis, dass den Spielverlauf zwar widerspiegelt, aber vor dem Spiel in der Form nicht zu erwarten war. Der Torhüter der Heimmannschaft bewahrte diese kurz vor Ende mit einer Klasseparade noch vor einem weiteren Gegentor, als er einen wuchtigen Abschluss von der Linie kratzte.