Verdienter Auftaktsieg: SC Rheinbach ringt Flittard mit 2:1 nieder

Der SC Rheinbach ist mit einem hart erarbeiteten, aber letztlich verdienten 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen Flittard in die neue Spielzeit gestartet. Vor heimischer Kulisse zeigte der SCR vor allem im ersten Durchgang eine überzeugende Vorstellung und legte den Grundstein für den Erfolg bereits vor der Pause.

Von Beginn an trat Rheinbach dominant auf, ließ Ball und Gegner laufen und setzte die Gäste früh unter Druck. Die Defensive stand stabil, im Mittelfeld wurden die Zweikämpfe konsequent geführt und nach vorne kombinierte sich der SCR immer wieder gefällig durch die Reihen. In dieser starken Phase fiel auch die verdiente Führung: Stefan Ristovski traf nach sehenswerter Vorbereitung von Ivan Irmiev zum 1:0 für die Gastgeber. Weitere gute Möglichkeiten blieben zunächst ungenutzt, sodass es mit der knappen, aber mit verdienter Führung in die Pause ging.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild. Flittard kam deutlich entschlossener aus der Kabine, erhöhte die Intensität in den Zweikämpfen und suchte früher den Abschluss. Rheinbach verlor phasenweise den Zugriff – und die Gäste nutzten ihre stärkste Phase zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Die Partie war nun offen und umkämpft.