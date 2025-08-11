"Verdienter Auftaktsieg", Acosta gewinnt in Überzahl bei Vahdet

Bereits nach drei Minuten brachte Frederik Muth die Gäste mit einem sehenswerten Distanzschuss aus rund 22 Metern in Führung. Zwar konnte Tim Mertens für die Hausherren in der 14. Minute ausgleichen, doch Acosta zeigte sich unbeeindruckt: Nur drei Minuten später stellte Paul Luka Preß den alten Abstand wieder her (17.). Joel Robin Glaub erhöhte noch vor der Pause auf 3:1 (36.).

Eine entscheidende Szene ereignete sich bereits nach gut einer halben Stunde: Nach einem groben Foulspiel an Acosta-Torwart Lukas Finn Chabowski sah ein Vahdet-Spieler die Rote Karte. Fortan agierten die Gastgeber in Unterzahl – eine Phase, in der Acosta laut Sievert „sehr klar im Kopf blieb“ und die Überzahl nicht hektisch, sondern mit viel Geduld ausspielte.

Nach Wiederanpfiff sorgte Uriel Ayimele Donguetsop mit dem 4:1 (58.) für die Vorentscheidung. Vahdet gab sich jedoch nicht auf und kam durch Niklas Eilbrecht, der per Strafstoß traf, noch einmal auf 2:4 heran (66.). Trotz sommerlicher Temperaturen und Unterzahl hielt der Gastgeber das Spiel offen, wovon Joshua Sievert sich beeindruckt zeigte: "Man hat gesehen, dass Vahdet in der Liga eine Rolle spielen wird und mit dem Abstieg nichts zu tun haben wird". Acosta behielt jedoch die Kontrolle und ließ nichts mehr anbrennen.

„Wir waren vor dem Tor sehr effektiv und haben den Plan, den Gegner in Bewegung zu bringen, konsequent umgesetzt“, resümierte Sievert, der zudem den Teamgeist seiner Mannschaft lobte. "Ein super Auftritt und ein verdienter Sieg." so Sievert weiter. Der Auftaktsieg verschafft Acosta Rückenwind für das anstehende Pokalspiel in Goslar am Mittwoch und das Parkderby am Freitagabend. Für Vahdet geht es am kommenden Sonntag zu Eintracht Northeim.