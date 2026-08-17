Verdienter Auftakterfolg des VfB

Der VfB Vacha ist optimal in die neue Kreisoberliga-Saison gestartet. Am 1. Spieltag feierte das Team von Trainer Martin Walter bei sommerlichen Temperaturen einen verdienten 3:0 (1:0)-Auswärtssieg beim FSV Waltershausen und nahm alle drei Punkte mit auf die Heimreise.

Von Beginn an übernahmen die Gäste die Kontrolle. Bereits in der 3. Minute hätte Max Lückert nach Zuspiel von rechts die Führung besorgen müssen, scheiterte aus Nahdistanz jedoch an FSV-Keeper Finn Lauer. Auch eine gute Möglichkeit von Lorenz Nayyal (7.) blieb zunächst ungenutzt. Nach einer etwas ruhigeren Phase belohnte sich Vacha schließlich in der 32. Minute: Nach starker Vorarbeit von Ramon Becker schoss Max Lückert zunächst den Torhüter an, verwertete den Abpraller im Nachsetzen aber sicher zum 1:0-Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel drängte Vacha auf den zweiten Treffer. Ein klares Foulspiel an Tom Schindhelm vom vermeintlich letzten Mann der Waltershäuser blieb zur Überraschung der Gäste in der 56. Minute ungeahndet. Dieser Aufreger sorgte für einen kurzen Bruch im Spiel, sodass Waltershausen zwischen der 60. und 70. Minute druckvoller agierte, jedoch kein Kapital aus Standardschlägen schlagen konnte.