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Verdienter Aufstieg für den SSC Donaueschingen
Trainer Smakovic spricht von einem verdienten Gang nach oben.
Der SSC Donaueschingen gewinnt in der Aufstiegsrelegation zur Fußball-Kreisliga-A mit 2:1 gegen den FV Tennenbronn II. Trainer Smakovic spricht von einem verdienten Gang nach oben.
Der SSC Donaueschingen gewann das Relegationsspiel gegen den FV Tennenbronn II 2:1 (2:0). Die Donaueschingen steigen damit in die Kreisliga A auf. Der erste Aufsteiger der Relegation in die Kreisliga A stand bereits am Mittwoch der SG Oberbaldingen/Öfingen fest, nach einem torlosen Remis gegen den SSC Donaueschingen. Oberbaldingen/Öfingen hatte zum Auftakt den FV Tennenbronn II mit 3:0 besiegt. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.