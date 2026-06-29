Verdienter Aufstieg für den SSC Donaueschingen

Alles klar: Der SSC Donaueschingen steigt mit Torwart Samir Smakovic in die Kreisliga A auf. – Foto: Heinz Wittmann

Der SSC Donaueschingen gewinnt in der Aufstiegsrelegation zur Fußball-Kreisliga-A mit 2:1 gegen den FV Tennenbronn II. Trainer Smakovic spricht von einem verdienten Gang nach oben.

Der SSC Donaueschingen gewann das Relegationsspiel gegen den FV Tennenbronn II 2:1 (2:0). Die Donaueschingen steigen damit in die Kreisliga A auf. Der erste Aufsteiger der Relegation in die Kreisliga A stand bereits am Mittwoch der SG Oberbaldingen/Öfingen fest, nach einem torlosen Remis gegen den SSC Donaueschingen. Oberbaldingen/Öfingen hatte zum Auftakt den FV Tennenbronn II mit 3:0 besiegt. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.