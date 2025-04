Verdienter ATSV-Punkt in Neufraunhofen–Anspruchsvolle englische Woche

Die Schmid-Elf startete aktiver in die Partie, hatte mehr Spielanteile, während der SVN auf Umschaltmomente setzte. In der 20. Minute belohnte sich der ATSV: Johannes Kürzl behauptete sich an der Strafraumkante und schob überlegt zur Führung ein.

Nachdem Ettalii und Haas gute Chancen ungenutzt ließen, führte eine Kürzl-Ecke in der 85. Minute zum verdienten 2:2-Ausgleich, als ein SVN-Akteur ins eigene Tor traf. In der Schlussminute bot sich sogar noch die große Siegchance, als Schmidt nach Ballgewinn allein auf das Tor zulief, den Ball am herausstürmenden Keeper Huber vorbeilegen wollte, jedoch noch vor dem Sechzehner von diesem von diesem von den Beinen geholt wurde – Huber sah dafür die rote Karte.

Nach turbulentem Verlauf konnte der ATSV letztendlich zufrieden auf einen verdienten Punkt und eine gute Leistung blicken.

Viel Zeit zum Durchschnaufen bleibt nicht: Bereits am Donnerstag zum Maifeiertag empfängt der ATSV die TuS Pfarrkirchen. Die junge Mannschaft vom Trainergespann Linhart/Schildmann ist seit sechs Spielen ungeschlagen und hat sich im gesicherten Mittelfeld etabliert. Nur wenige Tage später geht es am Sonntag zu Türk Gücü Straubing, die noch formstärker auftreten. Die Straubinger sind seit neun Spielen ohne Niederlage und haben sich bis auf zwei Punkte an den ATSV herangearbeitet. Die Rückkehr von Murat Demür als Cheftrainer sowie die Verpflichtung von Rückkehrer Mirza Hasanovic im Winter haben der TG sichtlich gutgetan.

Zwei große Herausforderungen also in der kommenden englischen Woche, die der ATSV erfolgreich meistern will, um weiter einen guten Tabellenplatz zu sichern.

Anstoß ist am Donnerstag um 16:00 Uhr in Kelheim sowie am Sonntag um 14:00 Uhr in Straubing.