Verdienter Arbeitssieg unserer U12 am Schenkensee

Bei schwierigen Wetterbedingungen mit Regen und angekündigten Gewittern war zunächst sogar fraglich, ob die Partie überhaupt stattfinden kann. In der ersten Halbzeit tat sich unsere Mannschaft trotz klarer Überlegenheit noch schwer vor dem Tor. Mehrere gute Chancen blieben ungenutzt und so ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel platzte dann der Knoten. Mit dem verdienten 1:0 kam deutlich mehr Sicherheit und Spielfluss in unsere Mannschaft. Danach ließ die U12 Ball und Gegner laufen und erspielte sich einen am Ende hochverdienten 7:0-Erfolg gegen die SGM TSV Michelfeld/Juniorteam MMB.