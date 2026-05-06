Verdienter Arbeitssieg unserer U12 am Schenkensee

Bei schwierigen Wetterbedingungen mit Regen und angekündigten Gewittern war zunächst sogar fraglich, ob die Partie überhaupt stattfinden kann. In der ersten Halbzeit tat sich unsere Mannschaft trotz klarer Überlegenheit noch schwer vor dem Tor. Mehrere gute Chancen blieben ungenutzt und so ging es mit einem 0:0 in die Pause.
Nach dem Seitenwechsel platzte dann der Knoten. Mit dem verdienten 1:0 kam deutlich mehr Sicherheit und Spielfluss in unsere Mannschaft. Danach ließ die U12 Ball und Gegner laufen und erspielte sich einen am Ende hochverdienten 7:0-Erfolg gegen die SGM TSV Michelfeld/Juniorteam MMB.
Trotz des klaren Ergebnisses zeigt sich weiterhin, dass im Abschluss noch mehr Konsequenz und Fokus möglich sind, denn weitere gute Chancen blieben liegen. Insgesamt aber eine geschlossene Mannschaftsleistung und ein verdienter Heimsieg.
Torschützen:
31. Minute – Niklas Köhler zum 1:0
38. Minute – Finn Bartz zum 2:0
39. Minute – Finn Bartz zum 3:0
43. Minute – Erik Günther zum 4:0
45. Minute – Finn Bartz zum 5:0
47. Minute – Finn Bartz zum 6:0
53. Minute – Elia Hille zum 7:0