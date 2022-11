Verdienter aber knapper Kirmessieg

SG Ranis/Krölpa II - TSV Gahma 2:1 (2:1)

Zum Abschluss des sehr gelungenen und erfolgreichen Kirmes-Wochenendes in Krölpa spielte unsere 2. Mannschaft gegen die Remis-Könige der Liga aus Gahma. Die Aland-Elf wollte über 90 Minuten richtig Gas geben und die Gästeabwehr immer unter Druck setzen. Dies gelang in der 1. Halbzeit sehr gut, unsere Elf war sofort im Spiel und erzielte nach 5 Minuten bereits die 1:0 Führung. Einen langen Abschlag von Torwart Martin Behnke verlängerte Steven Rödiger in den Lauf von Sebastian Raabe, welcher mit links abzog und den Ball perfekt im langen Eck unterbrachte. Direkt danach verbuchten die Gäste einen gefährlichen Abschluss auf das Tor, doch den Schuss von Steve Roubitschek konnte Martin Behnke abwehren. Ab der 10. Minute sollte es dann nur noch in die Richtung des stark aufgelegten Gäste-Torwarts Alexander Hopfe gehen. Unsere 2. Mannschaft erspielte sich etliche Chancen, doch entweder gingen die Schüsse von Steven Rödiger und Max Wachter knapp am Tor vorbei oder der angesprochene Torwart Hopfe blieb in einigen 1:1-Situationen gegen Ben Aland und Max Wachter stets Sieger. So kam es wie es kommen musste: nach einem der wenigen Gäste-Konter kam in der 41. Minute Jens Franke aus 20 Metern frei zum Schuss und versenkte den Ball trocken im Eck. Doch die SG blieb dran und konnte sich noch vor der Halbzeit belohnen. Nach einem starken Ballgewinn von Max Wachter tankte sich Steven Rödiger durch und traf in der 43. Minute aus 7 Metern ins kurze Eck. Mit dieser hochverdienten Führung sollte es in die Halbzeit gehen, weitere Tore hätten für uns fallen können/müssen.