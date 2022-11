Verdienter 5:0 Sieg gegen FV Rußheim ll

Am ersten Novembertag des Jahres begrüßte die Germania aus Karlsruhe den FV Rußheim II mit dem klaren Ziel, die durch den Patzer von Alemannia Eggestein bedingte Tabellenführung weiter auszubauen. Wieviele Spieler aufgrund von vorausgegangenen Halloween-Feiern mit Aspirin gedopt in die Partie gingen, ist nicht überliefert, 14:30 waren jedenfalls 22 Mann sowie ein gut aufgelegter Schiedsrichter auf dem Platz und das Spiel konnte beginnen.

Für die ersten Highlights der Partie sorgte ebenjener Unparteiische, welcher das Spiel in der Anfangsphase zweimal unterbrach: Einmal, um im Hinblick auf die anstehenden Spiele am Sonntag zur Vorsicht in den Zweikämpfen aufzurufen; Ein weiteres Mal einfach so.

Dem Spiel mangelte es zwar nicht an Torchancen auf Seiten der Hausherren, lediglich die letzte Konsequenz fehlte beim Abschluss oder beim letzten Pass. In Minute 13 stimmte dann erstmals beides: Lennart Schmidt bediente mit einem Zuckerpass Devin Hansmann, der überlegt zum 1:0 einschob. Das Spiel änderte sich danach im Wesentlichen nicht, Rußheim versuchte maßgeblich, über lange Abschläge hinter die Kette zu kommen, die Germania kontrollierte das Spiel aber und hielt gut dagegen. In der 26‘ hielt vor allem Marcel Riedel gut dagegen, als er im Mittelfeld den Ball stark behauptete und mustergültig für Steffen „Lehinho33“ Lenhard servierte. Die Twitch-Legende des Tabellenführers machte es dieses Mal besser als zuvor und verdoppelte auf 2:0. Nach vereinzelten Nadelstichen der Gegner, die jedoch wirkungslos blieben, erbarmte sich Christian Ortmann eine Minute vor dem Halbzeitpfiff und trümmerte den Ball noch leicht abgefälscht in die Maschen. Mit diesem Ergebnis ging es in die Kabine.

In Durchgang zwei bekamen die Zuschauer das gewohnt dominante Spiel der Germania geboten, die im Vergleich zum ersten Durchgang bei den langen Bällen der Gäste besser sortiert standen und ihnen so auch den letzten Zahn zogen. Inhaltlich kann man vor allem vom Chancenwucher berichten, den die Mannen um Trainer Björn Beckmann auch in Halbzeit zwei betrieben. Wie auch in der ersten Hälfte konnte aber auch hier der Schiedsrichter die Stimmung hochhalten, indem er mit Schmerzen am Boden liegenden Gegnern beispielsweise erklärte, dass sie ja vom eigenen Mann umgerannt wurden und das kein Foul war oder das ein harter Ball aufs Scrotum wirklich wehtut, das habe er auch schon erlebt. In dieser Phase wechselte das Heimteam mehrfach: Lesch für Müller, Waßmuth für Schrödter und Marius Weigand kam für Lennart Schmidt. In Minute 70 gab es dann auch endlich wieder ein Tor zu bejubeln: Auf der linken Strafraumseite spielten Lenhard, Wahlers und Hansmann den Gegner auf engstem Raum her, ehe Letztgenannter trocken per Volley ins lange Eck vollstreckte und damit seinen Doppelpack markierte. Zwei Minuten vor dem regulären Ende kombinierten sich Wahlers und Hansmann auf links durch. Über Hahn fand der Ball letztlich den Weg zu Christian Ortmann, der das 5:0 besorgte.

Das Spiel endete kurz darauf ein wenig unrühmlich, als Lenhard sich im Strafraum durchtankte und mit einem Gegenspieler zusammenrasselte. Beide blieben liegen, es fielen einige unschöne Worte und nach ein paar Minuten Unterbrechung beendete der Schiedsrichter letztlich die Partie.

Die Germania sammelt nach gewohnter Leistungssteigerung in Halbzeit zwei in einem „6-Punkte-Spiel“ alle möglichen Zähler ohne Gegentor oder Platzverweis ein und manifestiert damit den Platz an der Sonne. In dieser Verfassung lassen sich die Grün-Weißen eigentlich schon fast mit dem Polizeiruf vergleichen: Eine 11 und hinten steht die Null!