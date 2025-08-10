Verdienter 3:1 Sieg der SG FO II gegen Testgegner SG SB II

Auf der herrlichen Anlage des SVO trafen sich in den angenehmeren , aber trotzdem noch sehr heißen Abendstunden des vergangenen Sonntags die beiden Nachbarschaftsteams zum Testspiel. Dabei zeigte sich eine deutliche individuelle Überlegenheit der Gastgeber in Hälfte eins, die sie auch durch R. Reinbold, R. Blust und L. Hertenstein in Tore zur 3:0 Halbzeitführung ummünzen konnten. Die Gäste waren insbesondere in den Zweikämpfen ihrem Gegner nicht immer ebenbürtig und hatten des öfteren das Nachsehen.

In Hälfte zwei steckten die Gäste jedoch nie auf und zeigten deutlich ihre moralische Stärke. Immer wieder neu motiviert von ihrem Trainer Karsten Wiegand von der Seitenlinie, ließen sie sich nicht hängen und verteidigten mit allem, was ihre Kraft noch hergab. Gottseidank gab es zwischendrin Trinkpausen, damit die Elektrolüte wieder aufgefrischt werden konnten. Ein unhaltbares Kopfball-Eigentor ( Schütze konnte nicht erkannt werden, Beobachter war zu weit weg) führte Mitte der zweiten Halbzeit zum Anschlusstreffer . Dadurch frisch motiviert packten die Gäste noch mal alles aus, was die hitzegeschwächten Körper hergaben. Es reichte zwar nicht mehr zu einem weiteren Torerfolg, aber immerhin konnten sie ein weiteres Gegentor verhindern.

Fazit: Erste Halbzeit zwar mit 3:0 verloren, zweite Halbzeit aber mit 1:0 gewonnen! Darauf kann man aufbauen!