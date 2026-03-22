Verdienter 3:1-Sieg beim Heidgrabener SV

Durch einen enormen und unbändigen Kampfgeist kam unser Team ins Spiel und konnte einen hoch verdienten 3:1-Erfolg beim Heidgrabener SV feiern. Das TuS Holstein-Team war nach den letzten drei Spielen (beim TuS Germania Schnelsen - SV Blankenese + Duvenstedter SV) überhaupt nicht wieder zu erkennen. Kampfkraft + unbedingter Siegeswillen waren angesagt. Frei nach dem Motto: " Einer für Alle, Alle für Einen". Jetzt hat man durch die überraschenden negativ Ergebnisse vom WE, der derzeit drei Spitzenmannschaften / Kummerfelder SV - FC Elmshorn und TuS Germania Schnelsen wieder Kontakt. Es bleibt also spannend!