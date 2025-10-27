Verdienter 3:1-Heimsieg gegen den TSV Frommern

Unsere Frauenmannschaft feierte am Wochenende einen wichtigen 3:1-Erfolg gegen den TSV Frommern und bestätigte damit den positiven Trend der letzten Wochen.

Der Start ins Spiel verlief perfekt: Bereits in der 4. Minute gingen wir durch ein Eigentor nach Ecke von Pasi mit 1:0 in Führung. Nur wenig später erhöhte Pasi mit einem direkt verwandelten Eckball auf 2:0 – ein Traumstart!

Trotz der frühen Führung verloren wir in der Folge etwas die Kontrolle. Frommern war aggressiver in den Zweikämpfen und kam kurz vor der Pause nach einem gelungenen Angriff zum Anschlusstreffer (2:1).

Nach der Halbzeit zeigten wir jedoch ein ganz anderes Gesicht: Mit mehr Ruhe, Struktur und klarerem Passspiel übernahmen wir zunehmend die Kontrolle. Defensiv standen wir stabil, gewannen wichtige Zweikämpfe und ließen kaum gefährliche Aktionen zu. Offensiv sorgten wir immer wieder für Druck – und wurden in der 75. Minute belohnt, als Luisa sich stark durchsetzte und den Ball trocken zum 3:1 verwandelte.

In der Schlussphase verteidigten wir konzentriert und gemeinsam, sodass Frommern keine zwingende Gelegenheit mehr bekam.

Insgesamt ein verdienter Sieg, der zeigt, dass wir uns stetig weiterentwickeln – nicht nur kämpferisch, sondern auch spielerisch.