"Verdiente Punkteteilung" -Schüttof und VfL Oldenburg trennen sich 1:1

Der FC Schüttorf 09 und der VfL Oldenburg haben sich zum Saisonauftakt der Landesliga mit 1:1 getrennt. In einer umkämpften Partie teilten sich beide Mannschaften am Ende verdient die Punkte.
„Das war das erwartet, eng umkämpfte Auftaktspiel der Saison“, sagte Schüttorfs Co-Trainer Dennis Große Vennekate nach der Begegnung. Beide Mannschaften kamen zu Möglichkeiten, Tore fielen im ersten Durchgang jedoch nicht.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie ausgeglichen. „Die zweite Halbzeit ging dann ähnlich weiter wie die erste, ohne große Vorteile für ein Team“, so Große Vennekate. In der 52. Minute nutzte der VfL Oldenburg dann einen Fehler der Gastgeber aus und ging durch Pascal Richter mit 1:0 in Führung.
Schüttorf zeigte jedoch die passende Reaktion und kam nur zwölf Minuten später zum Ausgleich. Den Treffer beschrieb Große Vennekate so: „Durch den super Pass von Aron Groothus, den Richard Neesen super durchlässt, konnte Jesko Bühring den Torwart umkurven und ins leere Tor einschieben.“ Bühring erzielte damit in der 64. Minute den 1:1-Endstand.
In der Schlussphase boten sich beiden Teams noch Chancen auf den Siegtreffer. „Dann gab es auf beiden Seiten noch ein paar Gelegenheiten“, sagte Große Vennekate. Sein Fazit fiel entsprechend aus: „Alles in allem eine verdiente Punkteteilung.“
Ganz zufrieden war der Co-Trainer mit dem Ergebnis dennoch nicht. „Wir sind froh, dass wir wenigstens einen Punkt geholt haben, hätten aber natürlich trotzdem lieber das Auftaktspiel gewonnen und wollen dann in der nächsten Woche mit drei Punkten auswärts starten.“
Dann reist Schüttorf am Sonntag zum SC Melle, der ebenfalls mit einem Punkt in die neue Saison gestartet ist. Der VfL Oldenburg muss erstmal im Bezirkspokal ran und spielt am kommenden Mittwoch beim FC Hude.