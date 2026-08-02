"Verdiente Punkteteilung" -Schüttof und VfL Oldenburg trennen sich 1:1

– Foto: Mario Gerken

Der FC Schüttorf 09 und der VfL Oldenburg haben sich zum Saisonauftakt der Landesliga mit 1:1 getrennt. In einer umkämpften Partie teilten sich beide Mannschaften am Ende verdient die Punkte.

„Das war das erwartet, eng umkämpfte Auftaktspiel der Saison“, sagte Schüttorfs Co-Trainer Dennis Große Vennekate nach der Begegnung. Beide Mannschaften kamen zu Möglichkeiten, Tore fielen im ersten Durchgang jedoch nicht.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie ausgeglichen. „Die zweite Halbzeit ging dann ähnlich weiter wie die erste, ohne große Vorteile für ein Team“, so Große Vennekate. In der 52. Minute nutzte der VfL Oldenburg dann einen Fehler der Gastgeber aus und ging durch Pascal Richter mit 1:0 in Führung. Schüttorf zeigte jedoch die passende Reaktion und kam nur zwölf Minuten später zum Ausgleich. Den Treffer beschrieb Große Vennekate so: „Durch den super Pass von Aron Groothus, den Richard Neesen super durchlässt, konnte Jesko Bühring den Torwart umkurven und ins leere Tor einschieben.“ Bühring erzielte damit in der 64. Minute den 1:1-Endstand.