Verdiente Punkteteilung in Jesteburg

Spitzenspiel auf Augenhöhe in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West: Der FC Jesteburg-Bendestorf und der TuS Büppel liefern sich ein taktisch geprägtes Duell, das mit einem gerechten 1:1 endet. Beide Trainer zeigen sich zufrieden – wenn auch aus unterschiedlichen Gründen.

Der FC Jesteburg-Bendestorf und der TuS Büppel haben sich am Sonntag in einem intensiven Oberliga-Duell mit 1:1 getrennt. Beide Teams boten den Zuschauern eine umkämpfte Partie, in der besonders die Defensivreihen und das hohe Tempo im Mittelpunkt standen.

Danach verpassten die Gastgeberinnen, die Führung weiter auszubauen. „Nach dem Führungstreffer lassen wir noch zwei klare Hochkaräter liegen, können uns auf der Gegenseite aber auch bei Lari bedanken, die zwei Szenen überragend klärt“, so Hagemann. Torhüterin Larissa Parchatka bewahrte Jesteburg mit zwei starken Paraden vor dem Ausgleich.

„Am Ende steht ein 1:1 auf der Anzeigetafel, was dem Spielverlauf wohl auch gerecht wird“, sagte FC-Trainer Marcel Hagemann nach Abpfiff. „Beide Mannschaften betreiben einen hohen Aufwand, wodurch eine intensive Partie entsteht, die sehr von konsequenter Defensivarbeit geprägt ist.“ Sein Team erwischte den besseren Start und ging früh in Führung: Maleen Gerkens traf bereits in der zehnten Minute zur 1:0-Führung.

Nach der Pause nahm die Partie an Tempo ab. Büppel kam jedoch zunehmend besser ins Spiel – und wurde nach einer Standardsituation belohnt. Alicia Kersten köpfte nach einer kurz ausgeführten Ecke in der 59. Minute unbedrängt zum 1:1 ein. „In der zweiten Halbzeit werden die großen Torszenen weniger, wobei Büppel nach einer kurz ausgeführten Ecke unbedrängt zum Ausgleich einköpfen kann“, kommentierte Hagemann.

Auch TuS-Trainer Moritz König zeigte sich mit dem Ergebnis zufrieden, obwohl seine Mannschaft das Spiel phasenweise dominierte: „Das 1:1 ist ein Ergebnis, mit dem wir leben können, auch wenn wir über weite Phasen klar feldüberlegen waren.“ Büppel habe über große Strecken das Spiel kontrolliert: „Wir hatten mehr Ballbesitz, Kontrolle und viele gute Szenen rund um den Strafraum. Die Mannschaft hat ein sehr gutes Spiel gemacht und sich den Punkt mehr als verdient.“

Beide Teams hatten in der Schlussphase noch kleinere Möglichkeiten, die Partie für sich zu entscheiden, blieben aber ohne Fortune im Abschluss. „Insgesamt hatten beide Mannschaften im Spiel ihre Phasen, sodass letztendlich die verdiente Punkteteilung bleibt“, fasste Hagemann zusammen.

Durch das Remis behauptet Jesteburg mit 27 Punkten den zweiten Tabellenplatz hinter Spitzenreiter TiMoNo, während Büppel mit nun 15 Zählern auf Rang sieben bleibt – und mit dem Auftritt beim Favoriten zufrieden sein darf.