❗️Verdiente Pokalniederlage ❗️

Der FC Union Heilbronn musste sich in dieser Saison schon früh aus dem Pokal verabschieden, im Derby gegen die TG Böckingen setzte es am Ende eine 1:4-Niederlage. Sicherlich ist das Ergebnis etwas zu hoch ausgefallen, verschoss man unter anderem einen Elfmeter und legte man einige Gegentore selbst auf, dennoch lief an diesem Tag wenig zusammen, sodass man sich bis zum Ligastart deutlich steigern muss.

Die ADLER begannen konzentriert und hatten bis zur Trinkpause die gefährlicheren Aktionen, so wurde ein Schuss von Kevin Berg in der elften Minute nach einer Hereingabe von Luciano Gruosso aus wenigen Metern gerade noch geblockt. Während man defensiv sicher stand, gab man das Spiel innerhalb von fünf Minuten nach der Trinkpause aus der Hand: Zunächst sorgte ein unglücklicher Handelfmeter für das 1:0 durch Kevin Haas, fünf Minuten später reichte ein einfacher langer Ball, sodass Kevin Haas den aufgerückten Marcel Susser umkurvte und in der 33. Minute das 2:0 nachlegte. Die ADLER versuchten umgehend zu antworten und hatten noch eine gute Chance durch Nebojsa Simikic, dessen Schuss jedoch knapp übers Tor ging. Allerdings sorgten viel zu hektische Aktionen für mehr Unruhe, sodass die Heimelf noch gefährliche Konterchancen vor der Pause ungenutzt ließen.

Die ADLER kamen mit viel Wut im Bauch aus der Kabine und bekamen in der 48. Minute einen Elfmeter zugesprochen, nachdem Luciano Gruosso zu Fall gebracht wurde. Den fälligen Elfmeter parierte jedoch Luca Böhringer im Tor der TG jedoch gegen Nebojsa Simikic und es kam noch bitterer: Einen Freistoß aus spitzem Winkel ließ die Mauer passieren und auch Marcel Susser konnte den Einschlag im kurzen Eck nicht mehr verhindern, sodass es plötzlich 3:0 stand. Doch der FCU gab nie auf und wurde im Verlauf der zweiten Halbzeit immer stärker: Zunächst verkürzte Salvatore Buttafuoco in der 78. Minute per Elfmeter auf 1:3, wenig später hatte Kevin Berg den Anschlusstreffer auf dem Fuß, doch Luca Böhringer hielt den wuchtigen Distanzschuss glänzend. Nach einem Fehlpass tief in der Nachspielzeit erzielte die TG schließlich in Person von Mouha Camara schließlich den 4:1-Endstand.