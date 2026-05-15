Verdiente Niederlage: Waldram ist in Altenstadt chancenlos

Die einzige richtig gute Waldramer Chance vergab Jakob Münster (li.) in der ersten Halbzeit. Am Ende verlor die DJK in Altenstadt mit 0:2. – Foto: Roland Halmel

In dieser Phase hielt Torhüter Florian Schubert seine Mannschaft wiederholt mit aufmerksamen Aktionen bei Flankenbällen, Schüssen aus dem Rückraum oder aus spitzem Winkel im Spiel. Auf der Gegenseite verzeichnete die DJK in der 25. Minute ihre einzige erfolgverheißende Gelegenheit, aber Jakob Münster trat den Ball bei einer Standardsituation aus zehn Metern übers Tor. „Wir haben es zwar in der ersten Halbzeit relativ gut verteidigt“, fasste Buchner die Leistung seiner Elf in der ersten Hälfte zusammen, fügte aber auch hinzu: „Das 0:0 zur Pause war schmeichelhaft.“

Nix war‘s mit Sieg Nummer 11. Im Gegenteil: Bei ihrem Gastspiel beim TSV Altenstadt war die DJK Waldram weitgehend chancenlos, was sich am Ende in einer 0:2-Niederlage widerspiegelt. Die Gäste waren sehr defensiv ausgerichtet in die vorgezogene Partie am Mittwochabend gestartet, blieben aber trotzdem von Problemen nicht verschont. „Altenstadt hat es immer wieder geschafft, uns weh zu tun“, kommentierte Coach Benedikt Buchner die Überlegenheit der Gastgeber in den ersten 45 Minuten.

Nach Wiederbeginn war das Spiel dann binnen weniger Minuten entschieden. Bis zu 60 Minute hatte die Null Bestand, dann leitete ein Fehlpass im Waldramer Aufbauspiel den Niedergang ein. Nutznießer war Altenstadts Tobias Graun, der den Ball aus 18 Metern mit einem Flachschuss zum 1:0 versenkte. Sechs Minuten später brachte ein Foul in der Waldramer Hälfte den TSV erneut in aussichtsreiche Position. DJK-Keeper Schubert konnte zwar den ersten Ball abwehren, das Spielgerät landete aber – passend zum Auftritt an diesem Abend – vor den Füßen eines Gegenspielers – 2:0.

„Dann war das Spiel leider gegessen“, fasste Trainer Bendikt Buchner zusammen. „Das Resultat geht auch vom Spielverlauf her in Ordnung. Wir haben zwar kämpferisch alles probiert, aber das spielerische Moment ist uns komplett abgegangen.“