Verdiente Niederlage – Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt

Im wichtigen Duell um den Klassenerhalt musste sich die TSV Immenhausen II beim direkten Konkurrenten FSV Wolfhagen III deutlich und verdient mit 0:3 im Liemecke-Stadion geschlagen geben.
Die Personalsorgen im TSV-Lager bei der ersten und zweiten Mannschaft reißen nicht ab, sodass gleich fünf Spieler aus der dritten Mannschaft den Kader der 2. Mannschaft in diesem Spiel auffüllten.
Im Liemecke-Stadion entwickelte sich insgesamt eine ereignisarme Begegnung. Wolfhagen stand defensiv sehr stabil und wirkte bei ihren Vorstößen gefährlicher. Die TSV fand nur sehr selten ein Mittel, ihre Offensive in Szene zu bringen und bei den wenig geglückten Versuchen fehlte die Durchschlagskraft.
In der 15. Minute ging Wolfhagen in Führung: Ein Freistoß aus dem Halbfeld segelte weit in den Strafraum, TSV-Keeper Andy Rehrmann rutschte beim Herauskommen unglücklich weg und kam dadurch nicht mehr vor Luca Hagel an den Ball, der den Ball mit dem Kopf im Tor unterbringt.
Kurz vor der Halbzeit legten die Gastgeber nach. Ein Rückpass von David Golek auf Rehrmann geriet zu kurz, der Schlussmann versuchte zwar noch, den Ball zu erreichen, doch Ibrahim Chahrour war einfach schneller und schob zum 2:0 ins leere Tor ein.
Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff sorgte erneut Chahrour für die Vorentscheidung. Nach schön herausgespielter Vorarbeit erhöhte Wolfhagen auf 3:0.
Auch im weiteren Verlauf blieb die Partie arm an Höhepunkten. Der TSV fehlte aufgrund des stark ausgedünnten Kaders die nötige Qualität, um noch einmal zurückzukommen. So blieb es am Ende beim verdienten 3:0-Erfolg für Wolfhagen, wodurch die TSV Immenhausen II nach einer erfolgreichen Hinrunde zum Saisonende doch noch tief in die unangenehme Tabellenregion abrutscht.
Aufstellung TSV Immenhausen II:
Andy Rehrmann, Mert Ongun (62‘ Marcel Hirdes), Ivan Montero Rodriguez, Colin Schöps, David Golek, Nico Rottstädt (79‘ Kevin Sieckmann), Niels Krüger, Steffen Meywirth, Arlind Gjafa (62‘ Thanawut Khata-In), Marcel Hausmann, Samuel Desel (46‘ Belal Tarzi)
Trainer: Pascal Göhl
Tore:
1:0 Luca Hagel (15‘)
2:0 Ibrahim Chahrour (43‘)
3:0 Ibrahim Chahrour (52‘)