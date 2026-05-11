Verdiente Niederlage – Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt von Kristoffer Koch · Heute, 11:55 Uhr · 0 Leser

– Foto: TSV Immenhausen

Im wichtigen Duell um den Klassenerhalt musste sich die TSV Immenhausen II beim direkten Konkurrenten FSV Wolfhagen III deutlich und verdient mit 0:3 im Liemecke-Stadion geschlagen geben. Die Personalsorgen im TSV-Lager bei der ersten und zweiten Mannschaft reißen nicht ab, sodass gleich fünf Spieler aus der dritten Mannschaft den Kader der 2. Mannschaft in diesem Spiel auffüllten.

Im Liemecke-Stadion entwickelte sich insgesamt eine ereignisarme Begegnung. Wolfhagen stand defensiv sehr stabil und wirkte bei ihren Vorstößen gefährlicher. Die TSV fand nur sehr selten ein Mittel, ihre Offensive in Szene zu bringen und bei den wenig geglückten Versuchen fehlte die Durchschlagskraft. In der 15. Minute ging Wolfhagen in Führung: Ein Freistoß aus dem Halbfeld segelte weit in den Strafraum, TSV-Keeper Andy Rehrmann rutschte beim Herauskommen unglücklich weg und kam dadurch nicht mehr vor Luca Hagel an den Ball, der den Ball mit dem Kopf im Tor unterbringt.