Verdiente Niederlage nach schwachem Auftritt

Die SG Gerzen/Aham musste eine klare 0:3-Niederlage beim TSV Haarbach hinnehmen. Gegen einen wachen und agressiven Gegner taten sich die Gäste über weite Strecken schwer, fanden nie richtig ins Spiel und waren meist einen Schritt zu spät.

Früh geriet die SG durch Treffer von Nikolaj Finsterhölzl (11.) und Johannes Antholzer (27.) mit 0:2 in Rückstand. Man sah sich meist in die Defensive gedrängt, konstruktives gelang nicht viel. Lediglich kurz vor und kurz nach der Halbzeit fand Gerzen/Aham besser in die Partie und konnte sich auch offensiv einige Szenen erarbeiten. Die größte Chance zum Anschluss hatte Christian Högl, dessen Freistoß aus knapp 28 Metern an die Latte krachte. In dieser Phase verpasste die Gruber-Truppe das Momentum und musste kurz darauf den nächsten Rückschlag hinnehmen: Robert Czech erhielt wegen Meckerns eine 10-Minuten-Zeitstrafe, wodurch die Drangphase abrupt endete. Fast im direkten Anschluss erhöhte erneut Antholzer (59.) auf 3:0 für Haarbach und entschied damit die Partie. Man bemühte sich bis zum Ende, konnte aber dem Spiel keinen Impuls mehr geben. Zum Schluss stand eine verdiente Niederlage gegen einen starken Gegner in den Büchern, der in dieser Höhe voll in Ordnung geht.