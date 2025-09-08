Verdiente Niederlage nach desolater erster Halbzeit

Einen rabenschwarzen Tag erwischte unsere erste Mannschaft beim Auswärtsspiel in Obermeiser. Nach einer desolaten ersten Halbzeit lag die TSV bereits mit 1:5 zurück. Zu wenig Einsatz, zu viele Fehler und zu wenig Wille prägten das Bild.
Nach einer Ecke gingen die Gastgeber durch Justin Schmidt in Führung (17.). Kurz darauf der Ausgleich: Roman Sedmera schickte Nils Hellwig, dessen Schuss noch abgefälscht wurde und dadurch ins Tor trudelte (30.). Doch fast im Gegenzug schlug die SG wieder zu: Nach einem Ballverlust im Mittelfeld setzte Fitzenreiter Helmke in Szene, der volley vollendete (31.).
In den Folgeminuten verlor Immenhausen komplett den Faden. Nach einem weiteren Ballverlust spielte sich die SG sehenswert durch, Fitzenreiter blieb frei vor Enders cool und schob ein (34.). Wenig später führte ein missratener Rückpass der TSV-Abwehr direkt zu Helmke, der die Situation witterte, dazwischen spritzte und unbedrängt zum 4:1 einschob (42.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte machte Helmke seinen Hattrick perfekt, als er nach einem langen Ball durchstartete und vollstreckte – 5:1 (45.+1).
Zur zweiten Halbzeit reagierte Trainer Marco Schneider mit drei Wechseln: Ivan Montero Rodriguez sowie die aus der zweiten Mannschaft hochgezogenen Luca Marinho da Costa und David Golek zählten zu den Lichtblicken an diesem Nachmittag.
So erzielte da Costa nach Vorarbeit von Montero Rodriguez den Anschlusstreffer: Montero Rodriguez legte per Kopf quer, da Costa drückte den Ball aus kurzer Distanz über die Linie – 2:5 (79.). Wenig später wurde Mitrovic im Strafraum gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelte er souverän zum 3:5 (87.). Doch Hoffnung kam nicht mehr auf: In der Schlussminute brachte Rüddenklau den Ball von rechts in den Strafraum, im Getümmel behauptete Berndt das Leder und schob zum 6:3-Endstand ein (90.).
Unterm Strich eine hochverdiente Niederlage, vor allem, weil man in der ersten Halbzeit viel zu passiv und fehleranfällig agierte. Mit der Einstellung und dem Einsatz der eingewechselten Spieler muss es in den kommenden Spielen besser werden, um wieder Punkte einzufahren.
Aufstellung TSV Immenhausen: Sören Enders, Arne Habisch, Timo Bülte, Steven Schöps (46. Ivan Montero Rodriguez), Maurice Mündelein, Dominik Schwan, Thomas Stern (60. Roman Sedmera), Roman Sedmera (46. Luca Marinho da Costa), Leon Beilstein (46. David Golek), Nils Hellwig, Toni Mitrovic
Trainer: Marco Schneider
Tore:
1:0 Justin Schmidt (17‘)
1:1 Nils Hellwig (30‘ – Vorlage Roman Sedmera)
2:1 Jan Torben Helmke (31‘)
3:1 Sascha Fitzenreiter (34‘)
4:1 Jan Torben Helmke (42‘)
5:1 Jan Torben Helmke (45‘+1)
5:2 Luca Marinho da Costa (79‘ – Vorlage Ivan Montero Rodriguez)
5:3 Toni Mitrovic (87‘ Foulelfmeter)
6:3 Timo Berndt (90‘)