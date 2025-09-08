– Foto: TSV Immenhausen

Verdiente Niederlage nach desolater erster Halbzeit Verlinkte Inhalte KOL Hof-Wolf Immenhausen Obermeiser

Einen rabenschwarzen Tag erwischte unsere erste Mannschaft beim Auswärtsspiel in Obermeiser. Nach einer desolaten ersten Halbzeit lag die TSV bereits mit 1:5 zurück. Zu wenig Einsatz, zu viele Fehler und zu wenig Wille prägten das Bild. Nach einer Ecke gingen die Gastgeber durch Justin Schmidt in Führung (17.). Kurz darauf der Ausgleich: Roman Sedmera schickte Nils Hellwig, dessen Schuss noch abgefälscht wurde und dadurch ins Tor trudelte (30.). Doch fast im Gegenzug schlug die SG wieder zu: Nach einem Ballverlust im Mittelfeld setzte Fitzenreiter Helmke in Szene, der volley vollendete (31.).

In den Folgeminuten verlor Immenhausen komplett den Faden. Nach einem weiteren Ballverlust spielte sich die SG sehenswert durch, Fitzenreiter blieb frei vor Enders cool und schob ein (34.). Wenig später führte ein missratener Rückpass der TSV-Abwehr direkt zu Helmke, der die Situation witterte, dazwischen spritzte und unbedrängt zum 4:1 einschob (42.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte machte Helmke seinen Hattrick perfekt, als er nach einem langen Ball durchstartete und vollstreckte – 5:1 (45.+1). Zur zweiten Halbzeit reagierte Trainer Marco Schneider mit drei Wechseln: Ivan Montero Rodriguez sowie die aus der zweiten Mannschaft hochgezogenen Luca Marinho da Costa und David Golek zählten zu den Lichtblicken an diesem Nachmittag.