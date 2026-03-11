Verdiente Niederlage in Waldenbuch

Kurzfristig durch die Ausfälle von Mika Benz und Kevin Humm geschwächt war die Niederlage beim Spitzenteam aus Waldenbuch verdient. Allerdings war vor allem die erste Halbzeit bitter für den TVN, der durchaus Chancen hatte, aber am starken gegnerischen Keeper verzweifelte. Die Gastgeber hatten drei Schüsse aufs Tor und die waren alle drin. Sven Frede erzielte kurz vor der Pause im Anschluss an einen Standard aus dem Gewühl das 1:3 aus Nebringer Sicht. Nach der Pause war der TVN auch eher dran, kam aber zu keinen klaren Torchancen. Die Gastgeber setzten mit ihrem nächsten Schuss aufs Tor auf 4:1 und verwalteten den Vorsprung dann clever über die Zeit.