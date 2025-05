Verdiente Niederlage in Seebach

Es ging für beide Mannschaften um viel: Vor der Partie war der FC Russikon an der Tabellenspitze und der SV Seebach ZH belegte den vierten Platz. Beide hatten sieben Punkte und mussten daher gewinnen, um weiter im Aufstiegsrennen mitmischen zu können. Die Heimmannschaft erwischte jedoch den besseren Start und wusste das Spiel zu diktieren. Die Gäste aus Russikon kamen nie in der Partie an und hatten auch nichts entgegenzusetzen. Der SV Seebach ZH 2 war in allen Belangen überlegen. So war es auch nur logisch, dass es nicht lange dauerte, bis er die erste Chance verbuchen konnte. Diese wurde zwar nicht genutzt, jedoch konnte er kurze Zeit später in Führung gehen: Nach einem Sonntagsschuss von Alain Tschalèr war der Jubel gross, zumal das erste Tor erzielt werden konnte – 1:0 (30). Die Hausherren steckten nicht auf und erhöhten das Skore kurze Zeit später durch das Tor von Diego Politano – 2:0 (33). Der FC Russikon wusste nicht, wie ihm geschah. Er hatte bis dato keine Zweikämpfe gewonnen und auch keine Chancen zu verbuchen. Er war inexistent. Alles, was er sich vorgenommen hatte, verpuffte mit dem Anpfiff der Partie. In der Halbzeitpause fand Trainer Michel Kessler deutliche Worte und die Mannschaft war gewillt, besser aufzutreten und sich Chancen zu erarbeiten. Jedoch wurde dieses Vorhabe im Keim erstickt, da der SV Seebach ZH 2 zu souverän auftrat und nichts anbrennen liess. Hinzu kam, dass die Russiker einen schlechten Tag eingezogen hatten und nichts gelang. Sie hatten (zu) viele Fehlpässe, Stockfehler und sie waren weder technisch noch taktisch auf der Höhe. Es gelang nichts. So kam es, wie es kommen musste: Der SV Seebach ZH konnte durch Yannick Tschalèr den dritten Treffer der Partie erzielen – 3:0 (66). Spätestens zu diesem Zeitpunkt war der FC Russikon gebrochen, eher schon früher. Die Gastgeber konnten schalten und walten, wie sie wollten. Sie spielten die Angriffe sehenswert heraus und hätten noch mehr Tore erzielen können, wenn Keeper Tiziano Mohr nicht die eine oder andere Chance zu Nichte gemacht hätte. In den Schlussminuten konnte Paolo Taiana mit seinem Tor den Schlussstand herstellen – 4:0 (71). Alle vier Tore waren absolut verdient und auch der Sieg ging mehr als nur in Ordnung. Der SV Seebach ZH 2 nahm den Spitzenkampf an und entschied diesen für sich. So pfiff der Schiedsrichter nach etwas mehr als 90 Minuten ab und besiegelte damit den Sieg für die Stadtzürcher.