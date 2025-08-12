Verdiente Niederlage in Oberpöring

Haidlfing nahm sich für das Derby gegen Oberpöring viel vor, musste sich aber gegen disziplinierte Gastgeber mit 2:3 geschlagen geben. Spielertrainer Stoiber nahm einen Torwartwechsel gegenüber dem vergangenen Wochenende vor. Torwart Leon Hahn war der beste Spieler an diesem Tag, wohingegen alle anderen Akteure auf ganzer Linie enttäuschten. Das Spiel begann vielversprechend für den SVH und mit der Feldüberlegenheit konnte Tim Fischer in der 9. Minute, nach Zuspiel von Eric Ruder, seine Farben in Führung bringen. Weitere vielversprechende Chancen durch Straßl und Fischer blieben ungenutzt. Nach der Trinkpause Mitte der 1. Halbzeit übernahm Oberpöring mehr und mehr die Spielanteile. Erste Halbchancen ergaben sich für die Hausherren und Haidlfing tat sich immer schwerer für Entlastungen zu sorgen. Spielte man sich durch das Pressing, dann wurde der Ball leichtfertig wieder abgegeben. So auch beim Ausgleichstreffer. Ballgewinn im Mittelfeld durch Oberpöring, langer Ball auf Heigl, der nicht konsequent gestört wurde und der fällige Ausgleich wurde in der 36. Minute erzielt. Haidlfing rettete sich noch in die Halbzeit, aber die Zuschauer sahen eine Haidlfinger Mannschaft, die weit von der Form der ersten beiden Spieltage entfernt war. Mit drei Wechseln zur Halbzeit sollte sich das ändern. Es kamen Wieder, Fischer und Reithmaier ins Spiel und kurz darauf musste bereits wieder umgestellt werden. Luca Steiner wurde an der Mittellinie gefoult und kassierte im Anschluss vom Oberpöringer Spieler am bodenliegend eine „Watschn“. Der sehr gut leitende Schiedsrichter Marius Gmeinwieser konnte die Situation, aufgrund von mehreren Spielern im Sichtfeld, nicht richtig sehen und schickte neben dem Übeltäter auch den Haidlfinger Spieler mit Rot vom Platz. Mit der geringeren Anzahl an Feldspielern kam Oberpöring besser zurecht und verteidigte engagiert und kompromisslos. Die sich bietenden Halbchancen konnte Haidlfing nicht nutzen und Oberpöring erzielte in der 72. Minute das nicht unverdiente 2:1 durch Zellner. Wieder bekam die Abwehr des SVH keinen Zugriff. Daraufhin verhinderte der Oberpöringer Torwart mit guten Paraden den Ausgleich. Die Partie wurde in der 89. Minute entschieden, als Schönhofer durch einen Abwehrfehler das 3:1 markierte. Der SVH kam nochmals durch eine Einzelaktion von Lucas Fischer heran. Dieser wurde im Sechzehner gefoult und Max Reithmaier verwandelte den fälligen Elfmeter zum 2:3 Endstand.

Die verdiente Niederlage bringt den SVH wieder zurück auf den Boden der Tatsachen. Auch eine Liga tiefer, wird man ohne die Grundtugenden des Fußballs keine Spiele gewinnen.