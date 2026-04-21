Verdiente Niederlage in Morschenich

Oftmals nur zweiter Sieger in Morschenich: der Tabellenführer aus Hambach – Foto: HSV

Mit einer vollauf verdienten 3:2 – Niederlage trat der der „kleine HSV“ aus Hambach am vergangenen Sonntagnachmittag die Heimreise vom Auswärtsspiel in Morschenich an. Damit kassierte die Mannschaft erstmals in dieser Spielzeit zwei Niederlagen in Folge.

Der SV Morschenich presste früh, war spielfreudig und stellte den Tabellenführer aus Hambach früh vor größere Aufgaben. Erst ein verschossener Foulelfmeter (27. Robertz), dem allerdings sicher kein strafstoßwürdiges Foulspiel vorausging, holte den HSV etwas aus dem Tiefschlaf.

Gegen einen sehr gut eingestellten und hochmotivierten Kontrahenten bot die Elf von HSV-Trainer Chris Böhme mit Spielbeginn einen absolut blutleeren und wenig ambitionierten Auftritt, der die Kräfteverhältnisse auch schnell in Richtung der Heimelf verschob. „Das war leider eine ganz schwache Darbietung von uns und der Gegner war heute auch deutlich besser als wir“ zog HSV-Coach Böhme ein nüchternes aber ehrliches Fazit und stellte eine verdiente Niederlage fest.

Aus dem Spiel gelang fast nichts, viel mehr waren es Standards die für Gefahr sorgten. Zwei Aluminiumtreffer nach Freistoß und Eckball blieben die einzigen HSV-Arbeitsnachweise im ersten Durchlauf. Auf der Gegenseite fiel der verdiente und sauber herausgespielte Führungstreffer durch den eingewechselten Simsek (39.) bei dem die linke HSV-Defensivseite per Doppelpass düpiert wurde.

Mit diesem Rückstand startete der Tabellenführer etwas engagierter in den zweiten Durchlauf und erzeugte mehrere gefährliche Situationen im Sechszehner, bei dem aus dem Gewühl heraus aber letztendlich die Heimelf immer wieder erfolgreich verteidigen konnte. Das schwache Zweikampfverhalten der Gäste blieb aber treuer Begleiter. So war der Führungsausbau durch Robertz (59.), der einen Konter vergoldete, nicht unverdient, da zuvor mehrere Möglichkeiten fahrlässig liegen gelassen wurden. Der einzig sauber vorgetragene HSV-Angriff im zweiten Durchlauf war aber dann sofort von Erfolg gekrönt.

Nach Balleroberung fand A. Görres den aufgerückten Hamacher, der noch einen Schlenker drehte, um dann trocken zum Anschluss einzunetzen (70.). Auch wenn im Anschluss noch ein Freistoß von A. Görres gegen den Querbalken knallte und auch die guten Kopfballmöglichkeiten von A. Dawalibi und dem eingewechselten Ramershoven ungenutzt blieben, der SV Morschenich hatte gegen nun weit aufgerückte HSVler die besseren Möglichkeiten.

Mit dem Foulelfmeter zum 3:1 durch Stanke (89.) – der wenig später dann noch nach Foulspiel die Ampelkarte sah – schien der Deckel drauf. Doch es gab noch ordentlich zeitlichen Nachschlag: Hambachs Görres traf ebenfalls noch vom Punkt, als er zuvor selbst im Sechszehner gelegt wurde (90+5). Der Anschlusstreffer kam jedoch zu spät, es blieb beim leistungsgerechten 3:2- Sieg der Heimelf.