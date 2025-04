Verdiente Niederlage im Bachtal

Schon im Vorfeld stand die Partie unter keinem guten Stern, musste man zwei kurzfristige Absagen zu den ohnehin nicht wenigen Ausfällen verkraften.

Die SGBM startete eigentlich nicht schlecht in das Spiel, konnte in den ersten Minuten sich einigermaßen behaupten. Mit zunehmender Spieldauer übernahmen die Hausherren immer mehr die Spielkontrolle und kamen durch Achim Heck in Führung (1:0, 18. Minute). Ab da spielte nur noch die Hausherren. Spielertrainer Patrick Mair netzte zweimal per wuchtigem Distanzschuss (2:0, 20.; 3:0, 27.) und zum Hattrick quasi mit dem Pausenpfiff (4:0, 45.), sodass das Spiel schon zur Halbzeitpause entschieden war.