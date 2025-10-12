Verdiente Niederlage für Tannheim/Aitrach

Nichts zu holen gab es für die SGM bei ihrem Gastspiel in Achstetten. Maßgeblich für die Niederlage war die schwache 1. Hälfte, nach der man bereits mit 0:3 im Hintertreffen lag.

Schon nach acht Minuten kassierte man das erste Gegentor, als man einen Ball zu kurz abwehrte und die Gastgeber aus etwa 18 Metern die Führung erzielten. Die Heimelf blieb danach klar tonangebend, klare Tormöglichkeiten ergaben sich aber zunächst nicht. Die SGM tauchte nur selten in Tornähe auf und war nur durch zwei Freistöße von Christian Villinger annähernd torgefährlich. In der 33. Minute unterlief SGM-Keeper Sebastian Schütte ein Foulspiel bei einem Rettungsversuch, den anschließenden Strafstoß nutzten die Einheimischen sicher zum 2:0. Und es kam noch schlimmer: Nur vier Minuten später konnte sich die TSG nach einem Freistoß im Strafraum zu einfach durchsetzen und nutzte dies zum 3:0. Im zweiten Abschnitt wurde das Spiel der Werner-Elf besser, wirklich klare Gelegenheiten hatten aber Seltenheitswert. In der 72. Minute gelang Florian Villinger nach einer gelungenen Kombination auf Vorlage von Niklas Villinger dann aber doch der 3:1 Anschlusstreffer. In der Schlussphase versuchte man dann noch alles und tauchte auch das eine oder andere mal gefährlich in Tornähe auf, ein weiterer Treffer blieb dem Gast aber versagt. Stattdessen musste man in der 88. Minute durch einen unglücklich abgefälschten Ball noch das 4:1 hinnehmen.