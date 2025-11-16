"Verdiente Niederlage" beim Spitzenteam ‒ SVD chancenlos gegen TSV

Es sind bisher sehr graue Novembertage für die Landesliga-Fußballer des SV Dornach: Der um den Klassenerhalt ringende Aufsteiger quittierte mit dem 0:3 beim TSV Wasserburg die dritte Pleite in Folge und steht mit seinen 20 Punkten weiterhin nur knapp über dem Strich. „Es war das erwartet schwere Spiel für uns, und es endete mit einer verdienten Niederlage“, sagte Dornachs Trainer Sebastian Wastl, der seine Elf erst recht nach der Roten Karte für Simon Kampmann vor einer Mammutaufgabe stehen sah. Der Mittelfeldspieler wurde eine halbe Stunde vor Schluss wegen Reklamierens des Feldes verwiesen und schwächte seine Mannschaft, die zu diesem Zeitpunkt bereits ein 0:2 aufzuholen hatte.

Das Geläuf im Stadion an der Landwehrstraße war schwierig, und der Platz in keinem guten Zustand, das stellte auch Wasserburgs Trainer Florian Heller zu seinem Leidwesen fest: „Dornach setzt ja auch gerne auf spielerische Lösungen, so hatten es beide Mannschaften schwer, es war dann viel Langholz dabei, und es entwickelte sich eine Art Abnutzungskampf im Mittelfeld.“

Dennoch hatte der Tabellenzweite das Geschehen durchwegs im Griff und marschierte über 90 Minuten. Die Dornen konnten von Glück sagen, dass die Heimelf erst nach einer knappen halben Stunde in Führung ging, als Jannik Vieregg den Ball über die Torlinie grätschte. „Aus meiner Sicht war das Abseits“, sagte Wastl. Zuvor hätte es allerdings bei gefährlichen Angriffen der Wasserburger – die Mannschaft fand immer wieder mit Steckpässen durch die Mitte den Weg zum Tor – schon einige Male klingeln können. So hob Vieregg allein vor SVD-Keeper Dominik Bertic den Ball über das Tor (2.), konnte Robin Ungerath die Kugel nicht an Bertic vorbeispitzeln (14.), ehe sein nächster Versuch geblockt wurde (19.) und traf Danilo Freistoß mit seinem Freistoß den Pfosten (25.).