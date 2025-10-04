Verdiente Niederlage am Wildpark

Die U17 des 1. FC Saarbrücken musste am Samstag als Gast des Karlsruher SC am Wildpark-Staduon eine 0:3 (0:1)-Niederlage hinnehmen. "Im Gegensatz zum Frankfurt-Spiel, wo wir eine sehr gute erste Hälfte spielten, waren wir heute das komplette Spiel untertegen. Wir hatten vielleicht eine Chance, das ist zu wenig um gegen den KSC zu Punkten zu kommen", sagte Marc Gross, der erkrankten Trainer Sven Borgard vertrat. Roman Issenhart brachte sein Team mit zwei Treffern nach vorne (17. und 68.), Muhammed Öztürk stellte in der 80. Minute den Endstand her. "Wir waren auch körperlich unterlegen, sie haben immer wieder mit langen Bällen agiert und sind mit drei Inneenverteidigern hinten stabil gewesen. Viele von uns sind auch nicht an ihre oberste Leistungsgrenze gekommen. Eine verdiente Niederlage also", ergänzte Gross.

Das FCS-Team liegt jetzt auf Rang Sechs und trifft am kommenden Samsrag um 11 Uhr zu Hause auf den 1. FC Kaiserslautern.