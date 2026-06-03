Verdiente Niederlage

Am 28. Spieltag empfing die Schmöllner Mannschaft den SV Eintracht Eisenberg auf dem Sportplatz Sommeritzer Straße und musste sich am Ende mit 2:3 geschlagen geben. Die Niederlage war besonders bitter, da der SVS mit einem Sieg den Anschluss an das Spitzenduo aus Bad Berka und Jena-Zwätzen hätte halten können. Zudem wäre aufgrund der Niederlage von Weimar der Sprung auf den dritten Tabellenplatz möglich gewesen.
SPIELBERICHT DES SV SCHMÖLLN 1913
Beide Mannschaften begannen bei sommerlichen Temperaturen zunächst abwartend. Zwar hatte der SVS mehr Ballbesitz, die erste kleinere Möglichkeit gehörte jedoch den Gästen. Ein tiefer Ball wurde an Aminu Mohammed vorbeigelegt, doch Max Zeißig konnte problemlos klären (7.). Anschließend kam die Elf von Rauch und Hofmann besser in die Partie. Leon Gentsch verpasste die Führung, als er am stark reagierenden Eisenberger Torhüter scheiterte (9.). Auch die folgende Ecke sorgte für Gefahr: Zunächst fand Leon Schulze seinen Meister im Gästekeeper, ehe Leon Gentsch den Ball per Kopf knapp am Tor vorbeisetzte (10.). Auf der Gegenseite erhielt Eisenberg nach einem vermeidbaren Foulspiel einen Elfmeter zugesprochen, den Robert Häring sicher zum 0:1 verwandelte (15.). Der SVS blieb weiterhin die aktivere Mannschaft und bestimmte in dieser Phase das Spielgeschehen. Erneut war es Leon Gentsch, dem kurz vor dem Abschluss der Ball noch vom Fuß genommen wurde (23.). Der verdiente Ausgleich fiel schließlich in der 30. Minute: Leon Schulze drehte sich im Zentrum auf, bediente Eric Lochmann, der mit einem platzierten Schuss ins lange Eck zum 1:1 traf. Bis zur Pause erspielte sich die Schmöllner Mannschaft weitere gute Chancen. Einen Chipball von Leon Schulze klärte ein Eisenberger Verteidiger in letzter Sekunde vor Alexander Korent (35.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff scheiterte Korent zudem am Eisenberger Schlussmann (44.). So ging es mit einem 1:1 in die Kabinen.
Die zweite Halbzeit begann mit einem Fernschuss der Gäste, der knapp am Winkel vorbeiging (50.). In der 60. Minute ging der SVS in Führung. Alexander Korent schloss einen Konter erfolgreich zum 2:1 ab. Die Freude über die Führung hielt jedoch nur zwei Minuten an. Nach einem Ball in die Tiefe und einem Abstimmungsfehler zwischen Abwehr und Torhüter nutzte Ronny Böhme die Gelegenheit zum 2:2-Ausgleich. In der Folge geriet Schmölln zunehmend unter Druck und konnte sich glücklich schätzen, nicht bereits früher wieder in Rückstand zu geraten. Eisenberg vergab zunächst nach einem Rückpass und anschließendem Abschluss (64.) sowie mit einem Fernschuss (68.) weitere gute Möglichkeiten. In der 72. Minute fiel dann doch der Führungstreffer für die Gäste: Ronny Böhme kam im Strafraum ohne entscheidenden Gegnerdruck zum Abschluss und erzielte mit einem „Wembley-Tor“ das 3:2 für Eisenberg. Auch das vierte Tor der Gäste lag zeitweise in der Luft, doch ein Abschluss strich knapp am langen Eck vorbei (80.). In der Nachspielzeit bot sich dem SVS noch die Chance zum Ausgleich. Leon Gentsch setzte seinen Schuss aus der Drehung jedoch über das Tor, sodass es letztlich bei der 2:3-Heimniederlage blieb.