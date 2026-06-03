Verdiente Niederlage Am vergangenen Wochenende gastierte der abstiegsbedrohte SV Eintracht Eisenberg beim Top-Team des SV Schmölln und setzte ein echtes Ausrufezeichen. von SV Schmölln 1913 · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Oliver Vincenz

Am 28. Spieltag empfing die Schmöllner Mannschaft den SV Eintracht Eisenberg auf dem Sportplatz Sommeritzer Straße und musste sich am Ende mit 2:3 geschlagen geben. Die Niederlage war besonders bitter, da der SVS mit einem Sieg den Anschluss an das Spitzenduo aus Bad Berka und Jena-Zwätzen hätte halten können. Zudem wäre aufgrund der Niederlage von Weimar der Sprung auf den dritten Tabellenplatz möglich gewesen. SPIELBERICHT DES SV SCHMÖLLN 1913

Beide Mannschaften begannen bei sommerlichen Temperaturen zunächst abwartend. Zwar hatte der SVS mehr Ballbesitz, die erste kleinere Möglichkeit gehörte jedoch den Gästen. Ein tiefer Ball wurde an Aminu Mohammed vorbeigelegt, doch Max Zeißig konnte problemlos klären (7.). Anschließend kam die Elf von Rauch und Hofmann besser in die Partie. Leon Gentsch verpasste die Führung, als er am stark reagierenden Eisenberger Torhüter scheiterte (9.). Auch die folgende Ecke sorgte für Gefahr: Zunächst fand Leon Schulze seinen Meister im Gästekeeper, ehe Leon Gentsch den Ball per Kopf knapp am Tor vorbeisetzte (10.). Auf der Gegenseite erhielt Eisenberg nach einem vermeidbaren Foulspiel einen Elfmeter zugesprochen, den Robert Häring sicher zum 0:1 verwandelte (15.). Der SVS blieb weiterhin die aktivere Mannschaft und bestimmte in dieser Phase das Spielgeschehen. Erneut war es Leon Gentsch, dem kurz vor dem Abschluss der Ball noch vom Fuß genommen wurde (23.). Der verdiente Ausgleich fiel schließlich in der 30. Minute: Leon Schulze drehte sich im Zentrum auf, bediente Eric Lochmann, der mit einem platzierten Schuss ins lange Eck zum 1:1 traf. Bis zur Pause erspielte sich die Schmöllner Mannschaft weitere gute Chancen. Einen Chipball von Leon Schulze klärte ein Eisenberger Verteidiger in letzter Sekunde vor Alexander Korent (35.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff scheiterte Korent zudem am Eisenberger Schlussmann (44.). So ging es mit einem 1:1 in die Kabinen.