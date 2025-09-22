Verdiente Niederlage

Schmerzhaft musste unsere Mannschaft am vergangenen Sonntag erfahren, was passiert, wenn Zweikampfverhalten und Wille nicht auf den Platz gebracht werden.

Dabei begann die Partie eigentlich gut: Jannik Wiener flankte präzise in den Strafraum, wo Lukas Neth per Kopf zur frühen Führung traf. Doch die Freude währte nur kurz – nur 60 Sekunden später glich Eggingen nach einer Ecke aus. Nach 22 Minuten nutzten die Gäste einen erneut nicht konsequent geklärten Ball zur Führung. Auch danach fanden wir nie richtig ins Spiel, Eggingen war laufstärker und aggressiver in den Zweikämpfen. Erst kurz vor der Pause setzte Dennis Strobel mit einem starken Freistoß ein Ausrufezeichen, doch der Keeper fischte den Ball aus dem Winkel und Tim Bärtele scheiterte am Abpraller. So ging es mit einem knappen Rückstand in die Halbzeit.