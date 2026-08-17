verdiente Heimniederlage

– Foto: Thomas Braun

Die Zebras mussten sich gegen Wiesenbach trotz einer ordentlichen Leistung am Ende mit 0:2 geschlagen geben. In einem intensiven Spiel mit wenigen klaren Torchancen fiel die Entscheidung erst in der Schlussphase.

Die Gäste erwischten den etwas besseren Start und hatten durch Heckelmüller bereits nach wenigen Minuten die erste große Gelegenheit, doch sein Distanzschuss landete an der Querlatte. Auch die SG kam anschließend besser ins Spiel. Kemming hatte nach einer Unstimmigkeit in der Wiesenbacher Defensive eine gute Möglichkeit, verzog aus rund 17 Metern jedoch knapp. Kurz vor der Pause wurde ein Treffer der Gäste wegen Abseits aberkannt. Die Wiesenbacher machten das Spiel, die SG verteidigte konzentriert und ließ wenige Chancen zu, war aber offensiv selbst zu harmlos.

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel umkämpft. Die erste wirklich gefährliche Aktion gehörte erneut Wiesenbach: In der 61. Minute fasste sich Heckelmüller aus rund 18 Metern ein Herz und traf kompromisslos zur 1:0-Führung.

Die SG gab sich jedoch nicht geschlagen und versuchte in der Schlussphase noch einmal alles. Immer wieder gelang es, bis an den gegnerischen Strafraum vorzudringen, doch die Wiesenbacher Defensive stand kompakt und ließ kaum klare Abschlüsse zu. Zudem mussten die Zebras nach der Gelb-Roten Karte für Abele ab der 84. Minute in Unterzahl weiterspielen.

Trotzdem blieb die Hoffnung auf den Ausgleich bis in die Nachspielzeit bestehen. Reichelt verfehlte das Tor aus knapp 20 Metern nur knapp, ehe Wiesenbach in der Nachspielzeit endgültig den Deckel draufmachte. Nach einem schnellen Angriff legte Berchtold quer auf den mitgelaufenen Rösch, der nur noch zum 2:0 einschieben musste. Am Ende ein verdienter Sieg für die Gäste, der aber bis zum Schluss umkämpft war.

Autor:PH