Für den ETB gab es gegen St. Tönis nichts zu holen. – Foto: Jens Terhardt

Verdiente ETB-Niederlage in St. Tönis Der ETB Schwarz-Weiß Essen unterliegt dem SC St. Tönis verdient mit 2:4. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein ETB SW Essen SC St. Tönis

Der ETB Schwarz-Weiß Essen musste in der Oberliga Niederrhein die zweite Auswärtsniederlage der Saison hinnehmen. Beim SC St. Tönis 11/20 gab es für die Schwarz-Weißen nichts zu holen und am Ende musste man ein verdientes Endergebnis von 2:4 (0:1) hinnehmen. Durch die Niederlage fiel der ETB auf den neunten Tabellenplatz zurück. Für die Mannschaft vom Uhlenkrug geht es am nächsten Sonntag mit einem Heimspiel gegen den VfB Homberg weiter.

Gestern, 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 SC St. Tönis ETB Schwarz-Weiß Essen ETB SW Essen 4 2 Bereits in der 12. Spielminute gab es die erste gute Gelegenheit für die Gastgeber: Nachdem Maksym Lufarenko den Ball klasse im ETB-Strafraum verarbeitet hatte, zog er aus elf Metern ab, aber Alex Golz im Tor der Schwarz-Weißen hatte rechtzeitig die Fäuste oben und entschärfte den Schuss. Eine Minute später konnte St. Tönis dann aber mit 1:0 in Führung gehen. Nach einem krassen Fehlpass im Spielaufbau konnte Morten Heffungs von der Strafraumgrenze in die rechte Ecke treffen (13.). Sieben Minuten später hatte der ETB viel Glück, als Kohei Nakano nach einem schönen Alleingang aus 16 Metern nur den rechten Innenpfosten traf (20.). Elf Minuten vor der Pause gab es die nächste gute Möglichkeit für die Hausherren, aber der Schuss von Morten Heffungs aus 14 Metern flog knapp am linken Pfosten vorbei (34.).

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste besser ins Spiel, und es waren noch keine sieben Minuten gespielt, als die Schwarz-Weißen den 1:1-Ausgleich erzielen konnten: Marcello Romano durfte nach einem SC-Fehler von der Mittellinie allein aufs Tor zulaufen, blieb dann im Strafraum eiskalt und traf unhaltbar in die rechte Ecke (52.). Die Freude über den Ausgleich hielt aber nur zehn Zeigerumdrehungen an, denn dann gelang der Heimmannschaft die erneute Führung. Angreifer Heffungs versuchte es im Sechszehner aus der Drehung und sein abgefälschter Schuss landete zum 2:1 im ETB-Gehäuse (62.). In der 72. Spielminute fiel dann durch ein Eigentor das 3:1 für St. Tönis. Serhat Sat köpfte Maurice Haar im eigenen Fünfmeterraum an und von ihm trudelte dann das runde Leder ins ETB-Tor. Vier Minuten später konnte der Sportclub dann für die endgültige Entscheidung sorgen als Mario Knops aus 15 Metern mit einem sehenswerten Schuss in die rechte Ecke das 4:1 erzielte (76.). In der letzten Spielminute konnten die Schwarz-Weißen dann noch Ergebniskorrektur betreiben: Nach einem langen Ball traf ETB-Goalgetter Lukas Korytowski im zweiten Versuch zum 2:4-Endstand in die linke Ecke (90.). Czayka hadert mit Gegentoren