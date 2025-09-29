Verdiente ETB-Niederlage in St. Tönis

Der ETB Schwarz-Weiß Essen musste in der Oberliga Niederrhein die zweite Auswärtsniederlage der Saison hinnehmen. Beim SC St. Tönis 11/20 gab es für die Schwarz-Weißen nichts zu holen und am Ende musste man ein verdientes Endergebnis von 2:4 (0:1) hinnehmen. Durch die Niederlage fiel der ETB auf den neunten Tabellenplatz zurück. Für die Mannschaft vom Uhlenkrug geht es am nächsten Sonntag mit einem Heimspiel gegen den VfB Homberg weiter.
Bereits in der 12. Spielminute gab es die erste gute Gelegenheit für die Gastgeber: Nachdem Maksym Lufarenko den Ball klasse im ETB-Strafraum verarbeitet hatte, zog er aus elf Metern ab, aber Alex Golz im Tor der Schwarz-Weißen hatte rechtzeitig die Fäuste oben und entschärfte den Schuss. Eine Minute später konnte St. Tönis dann aber mit 1:0 in Führung gehen. Nach einem krassen Fehlpass im Spielaufbau konnte Morten Heffungs von der Strafraumgrenze in die rechte Ecke treffen (13.). Sieben Minuten später hatte der ETB viel Glück, als Kohei Nakano nach einem schönen Alleingang aus 16 Metern nur den rechten Innenpfosten traf (20.). Elf Minuten vor der Pause gab es die nächste gute Möglichkeit für die Hausherren, aber der Schuss von Morten Heffungs aus 14 Metern flog knapp am linken Pfosten vorbei (34.).
Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste besser ins Spiel, und es waren noch keine sieben Minuten gespielt, als die Schwarz-Weißen den 1:1-Ausgleich erzielen konnten: Marcello Romano durfte nach einem SC-Fehler von der Mittellinie allein aufs Tor zulaufen, blieb dann im Strafraum eiskalt und traf unhaltbar in die rechte Ecke (52.). Die Freude über den Ausgleich hielt aber nur zehn Zeigerumdrehungen an, denn dann gelang der Heimmannschaft die erneute Führung. Angreifer Heffungs versuchte es im Sechszehner aus der Drehung und sein abgefälschter Schuss landete zum 2:1 im ETB-Gehäuse (62.). In der 72. Spielminute fiel dann durch ein Eigentor das 3:1 für St. Tönis. Serhat Sat köpfte Maurice Haar im eigenen Fünfmeterraum an und von ihm trudelte dann das runde Leder ins ETB-Tor. Vier Minuten später konnte der Sportclub dann für die endgültige Entscheidung sorgen als Mario Knops aus 15 Metern mit einem sehenswerten Schuss in die rechte Ecke das 4:1 erzielte (76.). In der letzten Spielminute konnten die Schwarz-Weißen dann noch Ergebniskorrektur betreiben: Nach einem langen Ball traf ETB-Goalgetter Lukas Korytowski im zweiten Versuch zum 2:4-Endstand in die linke Ecke (90.).
Dennis Czayka (ETB SW Essen): „Wir haben wieder vier Gegentore bekommen. Wenn du vier Treffer bekommst, kannst du in der Oberliga selten punkten. Man muss ganz klar konstatieren, dass es uns nicht gelungen ist, Konstanz ins Spiel zu bekommen. Wir sind wieder durch einen individuellen Fehler ins Hintertreffen geraten. In der zweiten Halbzeit hatte ich nach der Umstellung ein gutes Gefühl, denn wir hatten viel mehr Ballbesitz, Bewegung in die Tiefe und Aktionen im letzten Drittel. Wir machen dann folgerichtig auch das 1:1. Quasi aus dem Nichts bekommen wir dann mit dem ersten Torschuss das 1:2. Das dritte Gegentor kann man dann in die Kategorie Slapstick einordnen. Es lief dann sehr unglücklich für uns. Man kann unserer Mannschaft die Bereitschaft bis zur letzten Spielminute nicht absprechen. Wir haben bis zum Schluss alles versucht und wollten auch noch ein drittes Tor nachlegen. Unsere Fehlerquote war heute einfach viel zu hoch, und so ist es fast unmöglich etwas Zählbares mitzunehmen.“