Verdiente drei Punkte

Der TSG Zell u. A. I zeigte auch gegen den Türk. SV Ebersbach l eine grundsolide Leistung.

Etliche Male war man im Sechzehner des Gegners präsent. Am Ende durften die Zeller Fans

sieben Tore bejubeln. Die Torschützen lesen sich wie folgt: 1x Nico Dose, Marcel König und

Koray Öz und jeweils 2x Daniel Komarek und Florian Schultheiss. Der TSG knackt damit die

Marke von 100 Toren und stellt die bis dato beste Offensive der Kreisliga B7.

Durch einfache Fehler schenkte man dem Türk. SV Ebersbach noch zwei eigene Treffer,

sodass die Partie am Ende mit einem Endstand von 2:7 einen verdienten Sieger gefunden

hat.

Auch am letzten Saisonspiel am Zeller Berg am kommen Samstag freuen wir uns wieder auf

den Support von außen.

N.H.