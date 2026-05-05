Verdiente Derbyniederlage für die SGBM

Wie im Hinspiel erwartete man, dass die Hausherren mit langen Bällen und giftig in den Zweikämpfen spielen würden.

Die SGBM ließ von Beginn an einen geregelten Spielaufbau vermissen. Auch zeigte man zu wenig Gegenwehr gegen die Spielweise von Haunsheim. So tauchten diese ein-, zweimal gefährlich vor Julian Berger auf, Ahmad Kaedi konnte einmal den Ball gerade noch vor der Linie klären. Trotzdem sollte die SGBM in Führung gehen. Yannik Nusser legte quer auf Benjamin Übelhör, der tankte sich durch in den Strafraum und traf ins kurze Eck zur Führung (0:1, 26.). Haunsheim konnte aber durch eine direkt verwandelte Ecke von Philipp Heckmeier ausgleichen (1:1, 38.). Damit ging es in die Pause.