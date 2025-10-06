Verdiente Auswärtsniederlage in Wetzisreute

Bereits nach 8 Minuten ging der letztjährige Vizemeister aus Ankenreute mit 1:0 in Führung. Nach 26 Minuten erhöhten die Gastgeber auf 2:0. Nach diesem Rückstand wachte die SGA allmählich auf und erzielten durch Jochen Daiber in der 34. Minute den 2:1 Anschlusstreffer. Bis zum Halbzeitpfiff hatte die SG Aulendorf noch zwei Chancen zum Ausgleich, was den Jungs um Torjäger Andreas Krenzler allerdings nicht gelang.

Nach der Pause passierte zunächst auf beiden Seiten nicht viel. Nach einer Stunde Spielzeit erhöhte der SV Ankenreute auf 3:1. Die Gastgeber ließen nun in der Folge nicht mehr viel zu und erhöhten das Ergebnis zunächst auf 4:1 und kurz vor Spielende noch auf 5:1. Mit diesem sehr verdienten Heimsieg überholten die Ankenreuter die SG Aulendorf in der Tabelle und verbesserten sich auf Platz 2.