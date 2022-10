Verdiente 3 Punkte

Nach dem Seitenwechsel kam der SV Kickers Büchig besser ins Spiel, die Chancen hatte aber der FVE. Die beste Chance für den FVE hatte Tim Burg. Clemens Weber setzte sich auf der linken Seite durch und legte vor dem herauseilenden Tormann den Ball quer auf Tim Burg, dessen Schuss knapp am rechten Pfosten vorbeiging. Dann kam es noch bitterer für den FVE. Fast im Gegenzug versenkte der SV Kickers Büchig einen Freistoß direkt im FVE-Tor. Die 1. Mannschaft zeigte Moral, ließ den Kopf nicht und kämpfte. Der frisch eingewechselte Nico Lehn drehte sofort aus und erzielte in der 79. Spielminute den Ausgleichstreffer aus dem Gewusel heraus. Doch mit diesem Punkt wollte man sich nicht zufriedengeben. In den nächsten fünf Spielminuten machte der FVE mit zwei weiteren Treffern durch Nico Lehn und Clemens Weber alles klar. Ein verdienter Sieg für den FVE, der sich damit in der Tabelle wieder etwas Luft verschafft.