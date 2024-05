– Foto: Thies Meyer

Verdiente 1:4-Niederlage gegen den Tabellenzweiten HSC Hannover Anschlusstor kurz vor der Pause gibt Gastgebern etwas Hoffnung Verlinkte Inhalte B-Jun NL HSC Hannover JFVA/O/B/H/H

Was für eine Enttäuschung - die U17 des JFV A/O/B/H/H verlor das Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten HSC Hannover mit 1:4 (1:2). Den einzigen Treffer für die unterlegenen Gastgeber erzielte Lenn Pauly.

Matthias Stemmann fand nach der Begegnung klare Worte. "Der Sieg der Gäste war auch in der Höhe verdient", so der JFV-Coach zur ZEVENER ZEITUNG. "Wir haben zu ängstlich gespielt. Wenn überhaupt gab es bei uns nur wenige Jungs, die Verantwortung übernommen haben." Vier Tage nach dem 2:2-Hinspiel in Hannover bestimmten von Beginn an die Gäste aus der Landeshauptstadt dieses Spitzenspiel. "Sie haben uns sofort hinten reingedrückt", so Stemmann, dessen Team schon in der Anfangsphase große Schwierigkeiten hatte und bereits nach sechs Minuten in Rückstand geriet. Bilal Chafi brachte den HSC nach einer schönen Kombination in Führung.

Es wurde aus Sicht der Gastgeber nicht besser. "Wir waren in vielen Aktionen einfach zu spät dran", so Stemmann. So auch beim 0:2: Nach einem tollen Spielzug erzielte Ant Yel in der 25. Minute das zweite Tor für die überlegenen Gäste. Vor dem Spiel war klar: Der Sieger dieser Partie hat beste Chancen, als Vizemeister in die Regionalliga aufzusteigen, und bis zur Nachspielzeit der 1. Halbzeit sprach fast alles für den HSC.