Verdiente 1:2-Niederlage gegen Georgenhausen

So., 09.03.2025, 15:00 Uhr

Erste Halbzeit: Kein Tempo, viele Fehler

Nach der starken zweiten Halbzeit gegen Harreshausen wollten wir genau dort anknüpfen – doch das gelang uns überhaupt nicht. Von Beginn an fanden wir nicht ins Spiel und brachten erneut kein Tempo in unsere Aktionen. Die erste Halbzeit war geprägt von Unsicherheiten im Spielaufbau und vielen leichten Fehlern. Glücklicherweise ließ Georgenhausen mehrere gute Chancen ungenutzt, sodass es mit einem schwachen 0:0 in die Pause ging.