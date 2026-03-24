Verdiente 0:2-Niederlage gegen den SV Beuren

Mit dieser schmerzlichen 0:2-Niederlage gegen einen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt wird es wieder eng im Tabellenkeller für unsere 2. Mannschaft. Über die gesamte Spielzeit gesehen waren die Gäste das aktiviere Team und somit war es ein verdientes Ergebnis im Kreisligaspiel gegen den SV Beuren. Zu viele Abspielfehler, leichte Ballverluste und einfach ein schwaches Offensivspiel in die Durchgang eins waren die Gründe, warum zur Pause die Gäste knapp mit 1:0 in Führung lagen. Diese Führung wurde durch einen unglücklichen direkten Eckball (31.) auf die Anzeigetafel gebracht. In der 2. Hälfte kamen die Staiger eigentlich recht gut aus der Kabine und es entwickelte sich eine offene Partie, allerdings fiel das zweite Tor (49.) für die Gäste just in dieser Phase, als eine Bogenlampe dem früherer Bezirksliga-Torjäger vor die Füße fiel und er sicher versenken konnte. Der Rest ist schnell erzählt: Weiterhin wenig Spielfluss im Spiel, Staig tat sich immer in der Vorwärtsbewegung schwer und die Gäste mussten nicht mehr viel investieren, um die Punkte ins Bibertal zu entführen.