"Verdient und ohne Zweifel" - Schüttorf schlägt Oldenburg klar

– Foto: Mario Gerken

Der FC Schüttorf 09 hat sich im Heimspiel gegen den VfL Oldenburg mit 3:0 durchgesetzt und damit den zweiten Heimsieg in Folge eingefahren. Außerdem konnte man die klare Pleite gegen Vechta unter der Woche direkt wieder gut machen.

Helge Pollmann brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung (42.), Denis Salkovic erhöhte direkt nach dem Seitenwechsel (51.), ehe erneut Pollmann den Endstand herstellte (72.).

Dabei sah es zum Beginn nicht nach einem klaren Heimsieg aus. „Zunächst war es ein ausgeglichenes Spiel. In den ersten Minuten sogar mit leichten Vorteilen für Oldenburg“, ordnete Co-Trainer Dennis Große Vennekate die Anfangsphase ein. Im weiteren Verlauf bekam Schüttorf jedoch immer besseren Zugriff: „Danach sind wir mit dem Pressing und mit dem Anlaufen auf unsere Außenverteidiger, die zunächst immer viel Platz hatten, dann aber aggressiv angelaufen sind, immer besser klargekommen.“ Mit zunehmender Spielzeit erspielte sich der FC Schüttorf auch klare Torchancen. „Wir haben uns dann im Laufe der ersten Halbzeit Torchancen erspielt und könnten auch schon früher das 1:0 machen“, so Große Vennekate. Die Führung kurz vor der Pause sei daher folgerichtig gewesen und "verdient" gewesen.