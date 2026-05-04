"Verdient und ohne Zweifel" - Schüttorf schlägt Oldenburg klar

Der FC Schüttorf 09 hat sich im Heimspiel gegen den VfL Oldenburg mit 3:0 durchgesetzt und damit den zweiten Heimsieg in Folge eingefahren. Außerdem konnte man die klare Pleite gegen Vechta unter der Woche direkt wieder gut machen.
Helge Pollmann brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung (42.), Denis Salkovic erhöhte direkt nach dem Seitenwechsel (51.), ehe erneut Pollmann den Endstand herstellte (72.).
Dabei sah es zum Beginn nicht nach einem klaren Heimsieg aus. „Zunächst war es ein ausgeglichenes Spiel. In den ersten Minuten sogar mit leichten Vorteilen für Oldenburg“, ordnete Co-Trainer Dennis Große Vennekate die Anfangsphase ein. Im weiteren Verlauf bekam Schüttorf jedoch immer besseren Zugriff: „Danach sind wir mit dem Pressing und mit dem Anlaufen auf unsere Außenverteidiger, die zunächst immer viel Platz hatten, dann aber aggressiv angelaufen sind, immer besser klargekommen.“
Mit zunehmender Spielzeit erspielte sich der FC Schüttorf auch klare Torchancen. „Wir haben uns dann im Laufe der ersten Halbzeit Torchancen erspielt und könnten auch schon früher das 1:0 machen“, so Große Vennekate. Die Führung kurz vor der Pause sei daher folgerichtig gewesen und "verdient" gewesen.
Auch im zweiten Durchgang blieb Schüttorf die spielbestimmende Mannschaft und legte nach. Am Ende stand ein souveräner 3:0-Erfolg, den der Co-Trainer klar einordnete: „Wir gewinnen am Ende auch verdient und ohne Zweifel mit 3:0.“
Besonders zufrieden zeigte er sich mit der Reaktion auf das 0:4 in Vechta am Donnerstag: „Es freut mich, dass wir nach der unnötigen Auswärtsniederlage jetzt auch das zweite Heimspiel in Folge deutlich und auch zu Null gewinnen konnten.“ Schüttorf und Oldenburg tauschten nun Tabellenplätze, da Oldenburg dass klar schlechtere Torverhältnis hat.
Mit Blick auf die verbleibenden Spiele ist die Zielsetzung klar formuliert: „Da wollen wir dran ansetzen und unser Ziel ist es, jetzt möglichst viele Punkte aus den letzten Spielen zu holen, um bestenfalls die Saison auf Platz sieben zu beenden.“ Aktuell stehen die Schüttorfer auf dem siebten Platz. Weiter geht es dann am Sonntag in Papenburg. Oldenburg empfängt zeitgleich die Eintracht aus Nordhorn.