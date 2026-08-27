»Verdient«: Karlburg verliert erstmals – Abtswind & Aubstadt mit Gala

Kräfte sammeln, wieder angreifen: Der TSV Karlburg richtet seinen Blick nach der ersten Saisonniederlage direkt nach vorne. – Foto: Julien Christ / sportfotografi

Bereits Dienstag ließ Spitzenreiter Abtswind mit einem 7:0 aufhorchen und auch am Mittwoch rollte der Ball am 8. Spieltag der Landesliga Nordwest: Mit Blick auf die Tabelle durchaus überraschend fuhren der TSV Burgebrach und Vatan Spor Aschaffenburg drei Zähler ein. Bei den Siegern herrschte entsprechende Freude. Coburg und Mönchröden trennten sich vor fast (!) 800 Fans nach packenden Schlussminuten mit 2:2. Einen Kantersieg fuhr der TSV Aubstadt ein: Bereits nach knapp 25 Minuten führte die Regionalliga-Reserve mit 4:0. Knappe Auswärtssiege gab es für die DJK Hain – auch dank eines Traumtors – und Aufsteiger Hösbach/Bahnhof. Das Derby zwischen Haibach und Frammersbach endete torlos. Derby-Charakter hatte es dennoch. Die Stimmen zum 8. Spieltag der Landesliga Nordwest.

Julian Grell, Trainer des TSV Aubstadt II: »Wir waren heute von Anfang an sehr präsent – und haben uns direkt belohnt. Das hat uns sichtlich gut getan. Spielanlage, Überlegenheit und Ballbesitz spielen am Ende keine Rolle, sondern es zählen nur Tore. Von uns war das heute gut, aber es zeigt auch, dass wir viele Spiele hätten ähnlich entscheiden können, wenn wir sie mit einer größeren Konsequenz angegangen wären.«

Christopher Bieber, Trainer des TSV Karlburg: »Völlig verdienter Sieg für Vatan Spor. Wir haben unsere Leistung leider nicht auf den Platz bekommen. Vatan war in fast allen Belangen besser als wir. Das müssen wir akzeptieren. Wir waren nicht gut genug für einen oder drei Punkte. Wir müssen die richtigen Schlüsse ziehen, neue Kraft sammeln und gegen Hain eine Reaktion zeigen.«

Savas Denizdelen, 2. Vorstand von Vatan Spor Aschaffenburg: »Wir haben den Schwung aus dem letzten Spiel mitgenommen und über 90 Minuten eine überragende Mannschaftsleistung gezeigt. Von Beginn an waren wir in den Zweikämpfen präsent, haben viele zweite Bälle gewonnen und das Spiel dadurch kontrolliert. Besonders unser schnelles und zielstrebiges Umschaltspiel war heute eine große Stärke. Wir waren spritziger, effektiver und haben uns den Sieg mit einer kämpferisch starken und sehr soliden Leistung absolut verdient. Auf dieser Leistung können wir aufbauen – so kann es weitergehen!«

Daniel Diaconu, Trainer des SV Alemannia Haibach: »Frammersbach und wir kennen uns auswendig. Sie haben eine sehr solide Mannschaft, spielen mit langen, hohen Bällen und sind extrem gefährlich. Wir haben es aber relativ gut gemacht: In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel. Der Platz war nicht besonders gut, sprich spielerisch nicht auf Top-Niveau, aber Kampf und der Derby-Charakter waren voll da. Frammersbach war in der ersten Hälfte aus meiner Sicht leicht überlegen, weil sie deutlich mehr Standardsituationen hatten. Nichtsdestotrotz haben wir bis auf die Standards nicht viel zugelassen. Wir selbst hatten um die 20. Minute rum eine Doppelchance durch Kiefer, die der Frammersbacher Keeper überragend hält. In der zweiten Halbzeit hatten wir etwas mehr Zugriff und waren besser drin. Die letzten 20 Minuten haben wir richtig Druck gemacht, weil wir das Ding unbedingt gewinnen wollten. Wir hatten dann auch noch die Riesenmöglichkeit durch Gelzleichter, aber ihm verspringt der Ball und der Versuch geht am Tor vorbei. Insgesamt ist das Unentschieden gerecht und wir können mit dem Punkt gut leben. Wir haben erneut zu Null gespielt, sind das zweite Spiel in Folge ungeschlagen. Ich denke, dass auch Frammersbach mit dem Punkt zufrieden sein kann.«

Marco Link, Trainer der DJK Hain: »Es ging eher ruhig los, beide Seiten haben sich am Anfang erst mal abgetastet. In der 25. Minute bekommen wir dann einen Freistoß aus halblinker Position – ein absoluter Traumfreistoß von Arda, der das Ding hinten ins lange Eck haut. Unser Keeper hält vor der Pause noch einmal richtig stark. Auch in der zweiten Halbzeit fischt unser Torwart zwei, drei Dinger gut raus und hält uns im Spiel. Dann fangen wir uns doch das 1:1: Wir werden bei einem Einwurf überworfen und Röllbach spielt es gut aus. Wir haben danach gewechselt und Elia gebracht, der nach starker Vorarbeit von Nico Bieber in die Mitte, nochmal einen aussteigen lässt und den Ball gegen die Laufrichtung ins lange Eck schlenzt. Dann ging es nochmal hin und her, aber unser Keeper hat das Ding am Ende noch einmal festgehalten. Unterm Strich, denke ich, ein verdienter Sieg für uns.«

7:0! Der TSV Abtswind lässt einem dezimierten Gegner keine Chance. – Foto: HMB Media/ Julien Becker

Julian Göbel, Co-Trainer des TSV Abtswind: »7:0 ist schon heftig – so ein Ergebnis ist in der Landesliga nicht alltäglich. Sicherlich ist das auch der angespannten Personallage des Gegners zuzuschreiben, auch wenn ihre Startelf nach wie vor ordentlich besetzt war. Dass sie am Ende sogar den Ersatzkeeper im Feld einwechseln mussten, ist natürlich bitter. Wir haben das Spiel von Beginn an extrem souverän angegangen und den Ball laufen lassen, ohne echte Fehler zu machen. Im richtigen Moment haben wir das Tempo verschärft und uns mit starken Laufwegen und Kombinationen Top-Chancen herausgespielt. Diesmal waren wir auch eiskalt vor dem Tor: Aus den ersten vier Möglichkeiten haben wir, glaube ich, drei Treffer gemacht. Gleich nach der Pause legen wir per Ecke das 4:0 nach. Kurz darauf bekommt Schwebenried die Rote Karte, auch wenn es sehr unglücklich läuft regelkonform. In Überzahl war es für uns natürlich einfacher, die Partie zu dominieren und noch ein paar Tore nachzulegen. Wenn wir bis zum Schluss auf dem Gaspedal geblieben wären, hätte es sogar noch höher ausgehen können. Alles in allem ein extrem disziplinierter und souveräner Auftritt, der einer Spitzenmannschaft würdig war.«