"Verdient gewonnen" - Nordhorn gewinnt das Aufsteigerduell klar

Die Partie begann turbulent: Bereits nach drei Minuten brachte Samuel Stainbank den TuS Esens in Führung und ließ die heimischen Fans von einem perfekten Start träumen. Nachdem Oliver Holthaus in der 35. Minute den Ausgleich für die Gäste besorgt hatte, schlug Stainbank kurz vor der Pause erneut zu (43.) – Esens ging mit einer 2:1-Führung in die Kabine.

Nordhorn eiskalt nach der Pause

Nach Wiederanpfiff kam die Hemlein-Elf wie verwandelt zurück aufs Feld. Nur eine Minute nach der Pause traf Logan Hunter Phipps (46.) zum Ausgleich. Oliver Holthaus drehte in der 62. Minute mit seinem zweiten Treffer die Partie endgültig zu Gunsten der Gäste. Esens kam in der Folge nicht mehr entscheidend zurück, während Nordhorn immer mehr Dominanz entwickelte. Phipps erhöhte in der 78. Minute auf 4:2, ehe Holthaus mit seinem dritten Treffer kurz vor Schluss (88.) den Endstand herstellte.

Eintracht-Coach Christoph Hemlein zeigte sich nach Abpfiff zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: "Wir sind schlecht gestartet, haben wieder zu leicht Gegentore bekommen und sind dann auf ungewohntem Platz (Kunstrasen) immer besser rein gekommen. Dann haben wir kontinuierlich weiter druckhaft gespielt und verdient gewonnen."





Für die Eintracht war es nach dem Aufstieg der erste Dreier der Saison, während Esens punktlos auf dem letzten Platz steht.