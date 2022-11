Verdient gewonnen auf dem Kartoffelacker

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von TV Kemnat und SV HNK Slaven Stuttgart , die mit 0:1 endete. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für SV HNK Slaven Stuttgart.

Nikola Perikic schoss für die Mannschaft von Trainer Igor Kantar in der elften Minute das erste Tor. Komfortabel war die Pausenführung des Gasts nicht, aber immerhin ging SV HNK Slaven Stuttgart mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Letztendlich hatte SV HNK Slaven Stuttgart Spielentscheidendes bereits in der ersten Hälfte vollbracht, als er die Führung mit in die Kabine nahm – ein Vorsprung, der auch noch nach Ablauf der vollen Spielzeit Bestand hatte.

TV Kemnat befindet sich derzeit im Tabellenkeller. Insbesondere an vorderster Front liegt bei Team von Markus Hummel das Problem. Erst acht Treffer markierte die Heimmannschaft – kein Team der Kreisliga A2 ist schlechter. Die bisherige Saisonbilanz von TV Kemnat bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und vier Pleiten schwach.

Bei SV HNK Slaven Stuttgart präsentierte sich die Abwehr angesichts 18 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (23). Ohne Gegentreffer geblieben und drei Zähler eingeheimst – SV HNK Slaven Stuttgart ist weiter auf Kurs. Die Saison von SV HNK Slaven Stuttgart verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von vier Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage klar belegt.

TV Kemnat ist nach acht sieglosen Begegnungen am Stück weiter auf der Erfolgssuche, während SV HNK Slaven Stuttgart mit insgesamt 13 Punkten in angenehmeren Gefilden heimisch ist.

TV Kemnat reist schon am Sonntag zu Spvgg Stetten/Filder. SV HNK Slaven Stuttgart empfängt schon am Sonntag den KV Plieningen als nächsten Gegner.