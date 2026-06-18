"Verdient abgestiegen": Wie es beim SC 07 Idar-Oberstein weitergeht Erste Mannschaft ist in die Verbandsliga abgestiegen, die Zweite kommt hoch in die Landesliga West +++ Sieben Zugänge, sechs Abgänge zur neuen Saison +++ Personalengpässe bei der Zweiten von Johanna Rath · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Der SC Idar-Oberstein spielt nach zwei Oberliga-Saisons wieder in der Verbandsliga Südwest. – Foto: Gregor Wurdel (Archiv)

Mit dem Abstieg aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/ Saar verlief die Saison 2025/26 für die erste Mannschaft des SC Idar-Oberstein zumindest sportlich enttäuschend, Weltuntergangsstimmung herrscht allerdings offenbar nicht. Die Zweite hingegen hat den Sprung in die Landesliga geschafft und steht nun vor Personalproblemen. Trainer Marco Reich spricht über die Stimmung im Verein, die Kaderplanung und Ziele für die neue Saison.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung. "Wir sind natürlich enttäuscht, aber der Abstieg kam nicht überraschend", sagt Marco Reich. "Wir sind verdient abgestiegen", fügt er hinzu. Die erste Mannschaft des SC werde zur Saison in der Verbandsliga Südwest angreifen. Vermessene Ziele wolle sich die Mannschaft allerdings nicht setzten. Die Verbandsliga sei eine starke Liga. "Ich denke, dass wir schon im oberen Drittel mitspielen können, aber Mannschaften wie Ludwigshafen und Dudenhofen sind schon sehr starke Teams, das wollen wir nicht unterschätzen", erklärt der Trainer.

Sieben Neuzugänge, sechs Abgänge Personell sei die erste Mannschaft gut aufgestellt. Auf der Zugangsseite verstärken mit Christian Rech (FC Schmittweiler/Callbach), Matthias Ruster und Marcel Schultheis (beide FV Hunsrückhöhe Morbach), Kian Wenskat (Elversberg), Maik Kohlhaas (SV Nohen), Joshua Kleis (TuS Hoppstädten) sowie Timo Furtwängler (Bollenbacher SV) gleich sieben Neuzugänge den Kader.