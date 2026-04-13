„Verdient, aber kein ansehnliches Spiel“

Die Partie begann mit einem frühen Treffer: Bereits in der 3. Minute brachte Romeike die Gäste mit 1:0 in Führung. In der Folge entwickelte sich jedoch ein Spiel mit wenigen Höhepunkten.

Mit dem Auswärtssieg verbessert sich der FC Heeseberg auf 20 Punkte und rückt als Tabellen-14. bis auf einen Zähler an den TSV Wipshausen (12., 21 Punkte) heran. Die Gastgeber verpassen es damit, sich weiter vom unteren Tabellenbereich abzusetzen.

Heesebergs Trainer Christian Baethge beschrieb die erste Hälfte treffend: „Es war gerade in der ersten Halbzeit viel Mittelfeldgeplänkel.“ Wipshausen überließ den Gästen weitgehend den Ball und setzte auf Konter, ohne dabei entscheidend durchzubrechen. „Wipshausen hat tief gestanden und uns spielen lassen“, so Baethge.

Nach dem Seitenwechsel kam Wipshausen besser in die Partie. Müller glich in der 49. Minute zum 1:1 aus und belohnte eine kurze Druckphase der Gastgeber.

Doch die Antwort folgte prompt: Nur vier Minuten später traf erneut Romeike (53.) zur erneuten Führung für Heeseberg. „Ab der 55. Minute sind wir wieder besser ins Spiel gekommen und haben es an uns gerissen“, erklärte Baethge.

In der Folge kontrollierten die Gäste das Spielgeschehen zunehmend und erarbeiteten sich ein deutliches Chancenplus. Mehrfach verpasste Heeseberg die Vorentscheidung. „Wir hätten das 3:1, 4:1 oder 5:1 machen müssen“, sagte Baethge.

So blieb die Partie lange offen – auch, weil Wipshausen nach einer Gelb-Roten Karte gegen Torschütze Müller (71.) in Unterzahl geriet. Erst in der Schlussminute sorgte Grunwald mit dem 3:1 (90.) für die endgültige Entscheidung.

Ein kampfbetontes Spiel mit Schattenseite

Trotz des klaren Ergebnisses blieb die Partie spielerisch überschaubar. „Es war für die Zuschauer kein ansehnliches Spiel, sondern sehr kampfbetont“, resümierte Baethge.

Überschattet wurde die Begegnung zudem von einer Verletzung auf Seiten der Gastgeber. „Das ist immer nicht schön, wenn so etwas passiert“, sagte der Heeseberger Trainer und wünschte dem betroffenen Spieler eine schnelle Genesung.

Der FC Heeseberg gewinnt verdient, weil er seine Möglichkeiten effektiver nutzt und nach dem Ausgleich die bessere Reaktion zeigt. Für Wipshausen hingegen verschärft sich die Lage im Tabellenkeller – der Vorsprung auf die Abstiegsränge bleibt minimal.