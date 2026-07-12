Verdener Spektakel: Fünf Tore gegen Regionalligisten reichen nicht aus

– Foto: Lennart Blömer

Der FC Verden 04 bestritt am Samstagnachmittag den ersten Härtetest der laufenden Vorbereitung. Gegen die Zweitvertretung des FC St. Pauli zeigte er vor allem offensiv sehr gute Ansätze, konnte den offenen Schlagabtausch aber nicht für sich entscheiden.

Den besseren Start erwischten die Gäste, die erst am grünen Tisch den Klassenerhalt in der Regionalliga Nord schafften. Jack Wardius erzielte schon nach sieben Minuten das 0:1. Die Reiterstädter zeigten sich vollkommen unbeeindruckt und suchten den Weg nach vorne. Milan Berenschot glich umgehend aus. Schon in der 13. Minute war erneut zur Stelle und markierte das 2:1. Wiederum nur vier Zeigerumdrehungen darauf erhöhte Jonas Austermann auf 3:1. Im direkten Gegenzug verkürzte Abdoul Alessani - 3:2.

In der Folge kam das Spiel weiter nicht zur Ruhe. Den nächsten Treffer erzielte der FCV in Person des sich in hervorragender Frühform befindenden Berenschot, den der Oberligisten aus den Niederlanden verpflichtet hatte - 4:2 (31.). Doch der Zwei-Tore-Vorsprung hatte wieder nur kurzzeitig Bestand. Oleg Scacun stellte per Handelfmeter erneut den Anschluss her, den Ruwen Albrecht umgehend konterte. Noch vor der Pause war aber St. Pauli wieder an der Reihe. Mamadou Djala traf zum 5:4. Der zweite Abschnitt verlief dagegen längst nicht so spektakulär. Wardius glich schnell aus. Beim 5:5 blieb es schließlich, obwohl für beide Mannschaften noch mehr drin schien.

Für den FC Verden 04 bleibt nur wenig Zeit zum Verschnaufen. Der nächste Test steigt bereits am Dienstagabend beim Landesliga-Meisterschaftsaspiranten SV Blau-Weiß Bornreihe.