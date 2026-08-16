Verden verspielt Zwei-Tore-Führung

– Foto: Lennart Blömer

Der FC Verden 04 befand sich eine Halbzeit lang fest auf Kurs erster Saisonsieg, verlor dann aber die Kontrolle über das Geschehen im Vergleich mit dem SC Hemmingen-Westerfeld.

Zunächst zeigten die Reiterstädter vor über 400 Zuschauenden dem Aufsteiger die Grenzen auf. Jonas Kühl gelang nach 18 Minuten infolge eines Zuspiels von Jonas Austermann das Führungstor. Keine vier Zeigerumdrehungen darauf war Kühl erneut zur Stelle und erhöhte auf 2:0. Der Vorsprung hätte weiter anwachsen können. Stattdessen fiel kurz nach dem Seitenwechsel der Anschlusstreffer durch Luc Fender, den die Gäste vom Regionalligisten HSC Hannover verpflichtet hatten (48.). In der Folge geriet Verden immer mehr in Bedrängnis und kassierte letztlich durch einen Fender-Freistoß den Ausgleich. Dabei blieb es bis zum Abpfiff von Schiedsrichter Nils Musekamp.